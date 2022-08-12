Atwasat

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 01:40 صباحا
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
alwasat radio

عادت فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية إلى طرابلس، بعد أن مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي السنوي للمالوف والموسيقى التقليدية في تونس، الذي استمرت فاعلياته خلال الفترة من 18 يوليو إلى 3 أغسطس 2022، تحت شعار «دورة الأصالة».

وكان الجمهور التونسي على موعد في الأول من أغسطس الحالي مع عروض فرقة السرايا بقيادة الفنان، عازف الـ«تشيللو» ناصر بن جابر، كما جرى برمجتهتا ضمن أجندة المهرجان، حيث قدمت خمس موشحات، وقطع موسيقية ليبية، مع وصلات غنائية منتقاة قدمها الفنانان، راسم فخري، ولطفي العارف، محمد مصطفى، ومحمد مراد.

عروض في ست مدن تونسية
إلى ذلك، تألقت الفرقة في عروض لاحقة أمام جمهور ست مدن تونسية، هي المهدية وبنزرت وقليبية وتستور وصفاقس والمنستير، وتفاعل الجمهور التونسي مع عروض الفرقة في كافة المدن التي زارتها.

وضمت الفرقة الفنانين، ناصر بن جابر قائد الفرقة، وناصر أغا عازف كمان، وعلي السبهاوي عازف قانون، وعلي أبوجراد عازف عود، وأيمن الصويعي عازف كمان، وعبد الباسط النعاس عازف الناي، وعاطف الناجمي عازف رق، وعلي المقعمز عازف رق، ومحمد شعيب عازف إيقاع، ومحمود معتوق عازف إيقاع، ويوسف الزروق (المجموعة الصوتية) إلى جانب نجوم الطرب الليبي، الفنانين: راسم فخري، ولطفي العارف، ومحمد مراد، ومحمد مصطفى.

شكوى من تعامل وزارة الثقافة مع الفرقة
واشتكى القائمون على الفرقة في اتصال بـ«بوابة الوسط» ما اعتبروه خذلانًا لهم من قبل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الذي عكسه أسلوب تعاملها مع الفرقة، التي تلقت دعوة رسمية من قبل وزارة الثقافة التونسية، للمشاركة وتمثيل ليبيا في المهرجان عن طريق وزارة الخارجية، حيث لم يتمكن أعضاء الفرقة من إتمام إجراءات سفرهم جوًا والحصول على قرارات الإيفاد المتعارف عليها بالخصوص، ما اضطر أعضاء الفرقة إلى السفر برًا بعد مساهمة كل عضو في توفير المبلغ المطلوب لاستئجار وسيلة النقل، وحرم الفنان الكبير، عبد اللطيف حويل (93 عاما) نتيجة ذلك من رفقة الفرقة وفق ما كان مجدولا نتيجة تغيير وسيلة النقل وعدم قدرته على تحمل السفر برًا.

كما اشتكى أعضاء الفرقة من الأسلوب الذي تعاملت به الشركة الليبية الناقلة معهم، ووصفوه بالأسلوب المتدني، وغير المفهوم، بما حمل من استخفاف بالفنانين، وفق عدد من أعضاء الفرقة.

فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
فرقة «السرايا» للمالوف والأغاني التراثية مثَّلت ليبيا في مهرجان تستور الدولي في تونس (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طارق ثابت مدربا للأولمبي

طارق ثابت مدربا للأولمبي
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائري موح ميلانو لأول مرة في مهرجان «بنزرت» بتونس
الجزائري موح ميلانو لأول مرة في مهرجان «بنزرت» بتونس
ماريا كاري تشارك بمهرجان أميركي يعود ريعه للقضاء على الفقر
ماريا كاري تشارك بمهرجان أميركي يعود ريعه للقضاء على الفقر
«ديزني +» تستقطب 14.4 مليون مشترك جديد
«ديزني +» تستقطب 14.4 مليون مشترك جديد
بالفيديو: حمزة الصغير وأحمد عامر يطلقان «بطلوا حوارات»
بالفيديو: حمزة الصغير وأحمد عامر يطلقان «بطلوا حوارات»
الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يشارك في مهرجان «فينسيا السينمائي»
الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يشارك في مهرجان «فينسيا السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
المزيد
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
كونها «تراثا ثقافيا».. ألعاب الفيديو لها موقع بالمكتبة الوطنية الفرنسية
كونها «تراثا ثقافيا».. ألعاب الفيديو لها موقع بالمكتبة ......
بعد وصفها بـ«الممثلة الممتلئة».. العراقية إيناس طالب تقاضي مجلة بريطانية
بعد وصفها بـ«الممثلة الممتلئة».. العراقية إيناس طالب تقاضي ......
الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يشارك في مهرجان «فينسيا السينمائي»
الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يشارك في مهرجان «فينسيا ......
بالفيديو: حمزة الصغير وأحمد عامر يطلقان «بطلوا حوارات»
بالفيديو: حمزة الصغير وأحمد عامر يطلقان «بطلوا حوارات»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط