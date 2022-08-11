بالفيديو: حمزة الصغير وأحمد عامر يطلقان «بطلوا حوارات»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطربان الشعبيان حمزة الصغير وأحمد عامر، مساء الأربعاء، أحدث أغنية لهما، والتي تحمل عنوان «بطلوا حوارات» بطريقه الفيديو كليب، وذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

«بطلوا حوارات» كلمات سامح الكومي وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام ساسو وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل عدد من مواقع التصوير المختلفة تحت قيادة المخرج أشرف رمضان.

يشار إلى أن حمزة كان قد طرح أخيرًا فيديو كليب «هات فلوس» مع النجم عبدالباسط حمودة الذي حقق نسب مشاهدة عالية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.