الجزائري موح ميلانو لأول مرة في مهرجان «بنزرت» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

يحتضن مهرجان «بنزرت الدولي»، الخميس، سهرة الفنان الجزائري موح ميلانو الذي حطم الأرقام القياسية بأغانيه التي عرفت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

وحققت أغنيته «ماشافوهاش» أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» حتى اليوم، وفقًا لبيان.

«ماشافوهاش» تتحدث عن طفل عانى الفقر والحرمان، قبل أن يصل إلى تحقيق أحلامه، إذ يطرح الفنان الشاب من خلال أغانيه، مواضيع اجتماعية ترصد تفاصيل الحياة الواقعية في الوطن العربي بشكل عام وفي وطنه بشكل خاص.

وبمجرد طرحها تحقق أغانيه أرقام متابعات قياسية منها «عالم ثاني» و«مزالني كيما بكري» و«لواليدة سامحيني» و«مارادونا» و«بحر الطوفان» وغيرها.

ولأول مرة على ركح مهرجان «بنزرت» العريق يلتقي موح ميلانو جمهوره في تونس ومحبيه من الجزائريين في سهرة مختلفة تجمع بين أغنياته القديمة والجديدة.