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«القاهرة السينمائي» يكرم المخرج المجري بيلا تار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 02:30 مساء
«القاهرة السينمائي» يكرم المخرج المجري بيلا تار
المخرج المجري الكبير بيلا تار (خاص لـ بوابة الوسط)
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قرر مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تكريم المخرج المجري الكبير بيلا تار، خلال فعاليات الدورة الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وعن ذلك التكريم، قال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي»، إن بيلا تار، هو أحد أبرز صناع السينما العالميين، الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار سنوات مشوارهم الفني، فأعماله اتسمت بجرأة تناولها لبعض القصص والقضايا الإنسانية، وأسلوبه تميز بنظرة فلسفية خاصة، والذي تحول شيئا فشيئا لاتجاه سينمائي يسعى البعض السير فيه على خطاه؛ لذا فإن تار موهبة فريدة نتشرف بتكريمها خلال فعاليات الدورة المنتظرة، وفقا لبيان.

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن وجود بيلا تار في مهرجان «القاهرة» وتكريمه، هو إضافة كبيرة للمهرجان وفرصة لصناع السينما والمهتمين للتعرف على عالمه السينمائي، حيث يقيم المخرج ورشة عمل ممتدة على أيام المهرجان مع عدد من صناع السينما الشباب، إضافة لماستر كلاس مفتوح للجمهور، ويعرض المهرجان فيلمين من أفلامه تم ترميمهما هذا العام ليكون مهرجان «القاهرة» أحد أوائل المهرجانات التي يتم عرض تلك النسخ الجديدة فيها.

بيلا تار، هو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وُلد العام 1955، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست العام 1981، وبدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وُصفت بأنها كوميديا سوداء، فأغلب أعماله جرى إنتاجها بالأبيض والأسود واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، ولجأ في أحيان كثيرة للاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

مدرسة السينما الدولية
كما أصبح عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية العام 1997، وأسس العام 2003 شركة «TT Filmmhely» للأفلام المستقلة وترأسها حتى العام 2011، وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية بجانب تكريمه بعديد الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة.

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من أبرز الجوائز التي حصل عليها، جائزة إرنست أرتاريا من مهرجان «لوكارنو السينمائي» العام 1984 عن فيلمه «Almanac of Fall»، وجائزتا أفضل مخرج والفيبرسي من مهرجان «جزيرة فارو السينمائي» العام 1994 عن فيلمه «Satantango» الذي رشح أيضا في المهرجان نفسه لجائزة أفضل فيلم، فيما حصل على جائزة أخرى من مهرجان «كان السينمائي» العام 2005 عن فيلمه «Karhozat» الذي تم إنتاجه العام 1988.

كما نال عدة جوائز من مهرجان «برلين السينمائي»، من بينها جائزة عن فيلمه «Satantango» العام 1994، وأخرى عن فيلم «Werckmeister Harmóniák» العام 2001، وجائزتي فيبرسي والدب الفضي العام 2011 عن فيلم «A torinói ló».

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