وفاة العازف في فرقة «ذي بوغس» داريل هانت عن 72 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 72 عاما عازف غيتار الباس داريل هانت، أحد أعضاء «ذي بوغس»، على ما أعلنت، الثلاثاء، هذه الفرقة البريطانية التي اشتهرت بموسيقى الـ«سلتيك بانك فولك».

وجاء في منشور للفرقة عبر حسابها على «تويتر»، «ما من كلمات تعبر عن حزننا. لقد توفي داريل بعد ظهر الإثنين في لندن»، وفق «فرانس برس».

وأوردت الفرقة صورة لهانت بالأبيض والأسود أرفقتها بالمقتطف الآتي من أغنية «لاف يو تيل ذي إند» التي كتبها: «أعلم أنك تريدين أن تسمعيني أتنفس مجددا. أحبك إلى النهاية».

ووجه قائد الفرقة شاين ماكغاوان تحية إلى الراحل واصفا إياه بـ«الصديق العظيم». وكتب على «تويتر»، «أنا آسف جدا لوفاة داريل، لقد كان شخصا طيبا حقا، وصديقا كبيرا وعازف غيتار باس كبيرا».

ولد داريل هانت في كرايستشيرش بجنوب غرب إنجلترا في 4 مايو 1950، ودرس الفنون الجميلة في «نوتنغهام سكول أوف آرتس»، وبدأ مسيرته كعازف مع فرقة موسيقى الروك «بلامت إيرلاينز» قبل أن يؤسس فرقة البانك «ذي فايفوريتس».

وانضم في سبتمبر 1986 إلى «ذي بوغر» كعازف غيتار باس بعدما عمل معها كفني.

وكان أول ألبوم للفرقة شارك فيه هانت العام 1988، وبقي يعزف معها حتى آخر ألبوم أصدرته العام 1996 وحمل عنوان «بوع ماهون».