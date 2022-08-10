Atwasat

افتتاح «لوغوس هوت» معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 12:28 مساء
افتتاح «لوغوس هوت» معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (صور)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
alwasat radio

شهد ميناء بنغازي البحري، الثلاثاء، افتتاح معرض الكتاب العائم بحضور نائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ورئيس ديوان وزارة الثقافة أسامة بركة، ومندوب عن إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية عميد عادل السعيطي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة، وكابتن السفينة لوغوس هوت ومدير المعرض العائم رونالد، ومساعد مدير المعرض محمد كجمان، وعدد من الشخصيات الثقافية والأدبية بالمدينة، بحسب بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

هذا وتخلل الحفل عديد الفقرات من بينها عرض بعنوان «ممر العالم» قدم فيه أعضاء من طاقم السفينة أنفسهم وهم يرتدون الأزياء الشعبية لبلدانهم كما تم عرض وثائقي قصير عن بنغازي مأخوذ من «سلسلة رحليستا» للرحالة محمد السليني.

- بنغازي تبحث مع «لوغوس هوب» استضافة معرض الكتاب العائم

وقُدمت عروض من الفلكلور الكوري وفي الختام تم دعوة الحضور لقاعة معرض الكتب داخل السفينة «لوغوس هوت».

من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)
القضاء الأميركي يعيد لكمبوديا 30 قطعة فنية مسروقة
القضاء الأميركي يعيد لكمبوديا 30 قطعة فنية مسروقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
المزيد
وفاة العازف في فرقة «ذي بوغس» داريل هانت عن 72 عاما
وفاة العازف في فرقة «ذي بوغس» داريل هانت عن 72 عاما...
افتتاح «لوغوس هوت» معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (صور)
افتتاح «لوغوس هوت» معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (صور)...
وفاة الكاتب والملحن لامونت دوجر عن 81 عاما
وفاة الكاتب والملحن لامونت دوجر عن 81 عاما...
القضاء الأميركي يعيد لكمبوديا 30 قطعة فنية مسروقة
القضاء الأميركي يعيد لكمبوديا 30 قطعة فنية مسروقة...
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط