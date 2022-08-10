افتتاح «لوغوس هوت» معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ميناء بنغازي البحري، الثلاثاء، افتتاح معرض الكتاب العائم بحضور نائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ورئيس ديوان وزارة الثقافة أسامة بركة، ومندوب عن إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية عميد عادل السعيطي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة، وكابتن السفينة لوغوس هوت ومدير المعرض العائم رونالد، ومساعد مدير المعرض محمد كجمان، وعدد من الشخصيات الثقافية والأدبية بالمدينة، بحسب بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

هذا وتخلل الحفل عديد الفقرات من بينها عرض بعنوان «ممر العالم» قدم فيه أعضاء من طاقم السفينة أنفسهم وهم يرتدون الأزياء الشعبية لبلدانهم كما تم عرض وثائقي قصير عن بنغازي مأخوذ من «سلسلة رحليستا» للرحالة محمد السليني.

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وقُدمت عروض من الفلكلور الكوري وفي الختام تم دعوة الحضور لقاعة معرض الكتب داخل السفينة «لوغوس هوت».

من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)

من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)

من افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي (فيسبوك)