وفاة الكاتب والملحن لامونت دوجر عن 81 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 81 عاما مؤلف الأغنيات وملحنها لامونت دوجر الذي كان أحد أبرز من تعاونوا في مجال موسيقى السول مع شركة الإنتاج الموسيقي الأميركي «موتاون»، على ما أعلن، الثلاثاء، نجل الراحل الذي ألف أعمالا لفرقتي «ذي سبريمز» و«ذي أيزلي براذرز» وللمغني مارفين غاي.

وكتب نجل دوجر في صفحته عبر «إنستغرام»، «ارقد بسلام يا أبي!» من دون إعلانه عن أسباب وفاة المغني الأميركي.

ونشأ دوجر المولود في 16 يونيو 1941 بعائلة تتحدر من ديترويت وكانت الموسيقى من أبرز اهتماماتها. وحقق نجاحا كبيرا خلال ستينات القرن الماضي بعدما انضم إلى الأخوين براين وإدي هولاند في شركة «موتاون ريكوردز».

رصيف الشهرة

وتولى الثلاثة تأليف أغنيات أهمها «وير ديد أور لاف غو» و«ستوب! إن ذي نايم أوف لوف» لفرقة «ذي سبريمز».

وأنجز الثلاثي كذلك مجموعة أغنيات لاقت نجاحا كبيرا لفرقتي «ذي ميراكلز» و«ذي فور توبس» وللمغني مارفن غاي.

ويقول دوجر في سيرته الذاتية التي نُشرت سنة 2019 «كنا نفرح بكل نجاح كما لو أننا ربحنا جائزة اليانصيب».

وبعد تركه «موتاون» والأخوين هولاند في السبعينات، واصل دوجر مسيرته المهنية منفردا مضيفا إلى لائحة من ألف لهم أعمالا نجم موسيقى البوب-روك فيل كولينز.

وحصلت أغنية «تو هارتس» جائزتي «غولدن غلوب» و«غرامي».

وكوفئ دوجر والأخوان هولاند في التسعينات بإدراج أسمائهم على رصيف الشهرة والفن في هولييود وبمتحف «روك آند رول هال أوف فايم» الشهير لكبار الأسماء في مجال الروك.