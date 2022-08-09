Atwasat

سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 05:00 مساء
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)
المطرب اللبناني سون سافاج (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

اقتربت أغنية المطرب اللبناني سون سافاج «Just Keep Dancing» من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها منذ أسابيع على «يوتيوب».

ويتعاون سون سافاج خلال الأغنية الجديدة مع المنتج العالمي سليمان داميان، منتج أشهر الأغاني اللبنانية الذي عمل سابقًا مع النجوم كارول سماحة وهيفاء وهبي وعاصي الحلاني.

ويعطي سون سافاج خلال العمل جرعة مركزة من الحماس والإيقاع مفعمة بالحيوية تناسب أجواء المرح والرقص في موسم الصيف على طريقة موسيقى الفانك والديسكو والأنغام الإلكترونية.

وتستكمل أغنية «Just Keep Dancing» أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغنيات سون سافاج «The River»، التي تصدرت قوائم الأغاني غير العربية لفناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «أنغامي» خلال فترة إطلاقها من العام الماضي وتخطت المليون استماع في وقت قياسي.

وقال سون، إن الأغنية تدور حول اختلاف كل شخصية بما يميزها، حيث تبرز تميز الجميع باختلافاتهم وأذواقهم وآرائهم، وسط عالم مزدحم بمن يلقون أحكامهم على الآخرين وفق معتقداتهم وتفضيلاتهم وحتى لون بشرتهم.

ويكمل سافاج هويته الفنية الخاصة في كليباته المصورة، حيث تحمل كل أغنية «طابعًا مميزًا» فبعد كتابة الأغاني والديكورات في «The River»، ومهارات التمثيل والإخراج في أغنية «Love Therapy»، وألعاب الفيديو في كليب «Super Glue»، يتميز فيديو كليب الأغنية الجديدة بالإبهار البصري بالرقصات الاستعراضية والألوان الزاهية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
المخرج الدنماركي لارس فون تريير يعاني مرض الباركسنون
المخرج الدنماركي لارس فون تريير يعاني مرض الباركسنون
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين ...
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
المزيد
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)
سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» ......
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة...
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز...
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس...
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط