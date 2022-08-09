سون سافاج يقترب من مليون مشاهدة بـ«Just Keep Dancing» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اقتربت أغنية المطرب اللبناني سون سافاج «Just Keep Dancing» من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها منذ أسابيع على «يوتيوب».

ويتعاون سون سافاج خلال الأغنية الجديدة مع المنتج العالمي سليمان داميان، منتج أشهر الأغاني اللبنانية الذي عمل سابقًا مع النجوم كارول سماحة وهيفاء وهبي وعاصي الحلاني.

ويعطي سون سافاج خلال العمل جرعة مركزة من الحماس والإيقاع مفعمة بالحيوية تناسب أجواء المرح والرقص في موسم الصيف على طريقة موسيقى الفانك والديسكو والأنغام الإلكترونية.

وتستكمل أغنية «Just Keep Dancing» أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغنيات سون سافاج «The River»، التي تصدرت قوائم الأغاني غير العربية لفناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «أنغامي» خلال فترة إطلاقها من العام الماضي وتخطت المليون استماع في وقت قياسي.

وقال سون، إن الأغنية تدور حول اختلاف كل شخصية بما يميزها، حيث تبرز تميز الجميع باختلافاتهم وأذواقهم وآرائهم، وسط عالم مزدحم بمن يلقون أحكامهم على الآخرين وفق معتقداتهم وتفضيلاتهم وحتى لون بشرتهم.

ويكمل سافاج هويته الفنية الخاصة في كليباته المصورة، حيث تحمل كل أغنية «طابعًا مميزًا» فبعد كتابة الأغاني والديكورات في «The River»، ومهارات التمثيل والإخراج في أغنية «Love Therapy»، وألعاب الفيديو في كليب «Super Glue»، يتميز فيديو كليب الأغنية الجديدة بالإبهار البصري بالرقصات الاستعراضية والألوان الزاهية.