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بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 03:35 مساء
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة
المغنية بيونسيه خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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تصدرت إحدى أغنيات ألبوم النجمة الأميركية بيونسيه الجديد «رينيسانس» قائمة أفضل الأغنيات الأميركية للمرة الأولى منذ نحو 15 سنة.

واحتلت أغنيتها «بريك ماي سول» المركز الأول في ترتيب «بيلبورد هوت 100» للأغاني الذي يصدر أسبوعيا عن مجلة «بيلبورد» في الولايات المتحدة. ويعود آخر إنجاز مماثل لبيونسيه إلى العام 2008 مع أغنيتها «سينغل ليديز»، وفق «فرانس برس».

إلى ذلك، تصدر ألبومها «رينيسانس» الصادر في 29 يوليو قائمة «بيلبورد» لأفضل الألبومات، محققا ثاني أفضل نتيجة هذه السنة بعد ألبوم «هاريس هاوس» لهاري ستايلز.

غريبة الأطوار
ويأتي نجاح ألبوم بيونسيه (41 سنة) بعد انتقادات تعرضت لها الأسبوع الماضي عبر شبكات التواصل لاحتواء أغنية «هيتيد» من ألبومها الجديد عبارة «سباز» العامية التي رأى فيها أشخاص ذوو إعاقة إهانة لهم.

وتعود هذه الانتقادات إلى كون مصطلح «spaz» باللغة الإنجليزية والمشتق من صفة «سباستيك» (spastic) يُستخدم أحيانا للسخرية من الأشخاص المصابين بشلل دماغي ويمكن أن يكون معناه «معتوه» أو «مضطرب» أو حتى «أخرق».

وقلما تستخدم كلمة «spaz» في الولايات المتحدة ويُفهم منها أن الشخص «غير قابل للضبط» أو يتصرف بطريقة «غريبة الأطوار».

ويشكل صدور الألبوم السابع للنجمة بيونسيه منفردة حدث الصيف الموسيقي. فبعد ست سنوات على «ليمونايد»، عادت «كوين بي» إلى جمهورها من خلال ألبوم يحمل عنوان «رينيسنس» (النهضة)، يضم 16 أغنية تواكب استعادة العالم أجواء الفرح والاحتفال بعد مرحلة الجائحة.

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