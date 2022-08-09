Atwasat

أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 02:30 مساء
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز
بريتني سبيرز في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، 12 أبريل 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

يوحد النجم البريطاني إلتون جون ومغنية البوب بريتني سبيرز صوتيهما في أغنية جديدة، وفق ما أعلنت، الإثنين، شركة الإنتاج الموسيقي التي ستوزعها.

وأوضحت شركة «إنترسكوب ريكوردس» أن المغنيين سيتشاركان في أغنية «هولد مي كلوسر»، لكنها لم تشر إلى تاريخ إصدارها، وفق «فرانس برس».

واستوحي عنوان هذه الأغنية التي ستكون الأولى لبريتني سبيرز منذ سنوات، من كلمات أغنية «تايني دانسر» التي أصدرها إلتون جون في مطلع سبعينيات القرن العشرين.

وجاء هذا الإعلان بعد أنباء جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن احتمال التعاون بين النجمين.

وفقدت سبيرز أخيرًا جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي، بحسب ما أعلنت مع شريك حياتها سام أصغري.

وأفيد عن حملها بعد خمسة أشهر من قرار لمحكمة في ولاية كاليفورنيا بإنهاء وصاية والدها جيمي سبيرز عليها.

ولم تدلِ نجمة البوب التي حققت شهرة كبيرة بفضل أغنيات ضاربة بينها «بايبي وان مور تايم»، بأي حديث صحفي منذ سنوات، وتندر إطلالاتها علنية.

أما إلتون جون الذي اشتهر بأغنية «ذي روكيت مان» وبلغ الخامسة والسبعين قبل بضعة أشهر، فبدأ العام 2018 جولة وداعية ينهي بها مسيرته الفنية. وكانت الجولة تلحظ في الأساس أكثر من 300 حفلة في مختلف أنحاء العالم، لكن جائحة «كوفيد-19» عطلتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنغازي تبحث مع «لوغوس هوب» استضافة معرض الكتاب العائم
بنغازي تبحث مع «لوغوس هوب» استضافة معرض الكتاب العائم
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
المخرج الدنماركي لارس فون تريير يعاني مرض الباركسنون
المخرج الدنماركي لارس فون تريير يعاني مرض الباركسنون
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
المزيد
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة
بيونسيه تتصدر قائمة «بيلبورد» للمرة الأولى منذ 15 سنة...
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز
أغنية جديدة تجمع إلتون جون وبريتني سبيرز...
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس
عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس...
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن ......
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط