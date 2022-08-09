عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، والتي تحمل عنوان «هوا النهاردة إيه» من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى».

من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس على تقديم دور البطولة النسائية في مسلسل «بابا المجال» أمام مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل التعاون الثاني بين ياسمين ومصطفى شعبان وأحمد خالد موسى بعدما قدموا سويا مسلسل «ملوك الجدعنة» في شهر رمضان 2021.

أما عمر كمال فأحيا أخيرًا حفلاً غنائيًا في مدينة اسطنبول التركية، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه منها «بنت الجيران»، و«انتى معلمة» و«لخبطيطا»، و«أوعدك».