«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت لجنة التحكيم في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع من مسابقة صندوق البحر الأحمر 23 فيلما فائزا، منها فيلم «الباصطرديا – ذات مرة في طرابلس» (ليبيا، مصر) للمخرج عبدالله الغالي، وذلك بواقع 11 مشروعا من المنطقة العربية و5 مشاريع من أفريقيا و7 مشاريع من السعودية.

وتميزت الأفلام المقدمة هذا العام بنوعيتها وكفاءتها مما صعب على لجنة التحكيم الاختيار، كما أنه سيحظى كل منها على منح مادية سخية ستصل إلى 25 ألف دولار للفيلم الواحد، إضافة لفرصة عرض الأفلام في حال إنجازها في المهرجان بنسخته المقبلة، وذلك أسوة بالسنوات السابقة حيث تم عرض الأفلام الممولة من قبل صندوق البحر الأحمر في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

حشيشستان

تنوعت فئات الأفلام التي فازت في الدعم حيث جرى اختيار 13 فيلما روائيا طويلا من كل من ليبيا ومصر والأردن والمغرب والعراق والسعودية وموريتانيا وفلسطين والسودان وألمانيا والسويد وسويسرا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغانا، وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة جرى اختيار 3 أفلام من السعودية، وعن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة جرى اختيار 3 أفلام من مصر والعراق وسويسرا وقطر والسويد، وعن فئة أفلام التحريك جرى اختيار فيلما واحدا من السعودية، وعن فئة المسلسلات فازت 3 من فرنسا والسنغال والمغرب.

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ومن ضمن الأعمال العربية المختارة دعم صندوق البحر الأحمر كلا من الأفلام الروائية الطويلة مثل «ما علينا حرج-كوكب لي لي المزدوج» (السودان وألمانيا)، للمخرجة مروة زين، «الانهيار» (الأردن) للمخرجة مي الغوطي، «حشيشستان» (فلسطين، الأردن، السويد) للمخرج سعيد زاغة، «الأخوة» (مورتانيا) للمخرج علي سو، «الملجأ» (المغرب) للمخرج طلال السلحمي، «الحافلة الحمراء في بغداد» (العراق، سويسرا، كندا) للمخرج علي محمد سعيد، «دجلة» (العراق، السعودية، فرنسا، إيطاليا) للمخرج حيدر رشيد.

ومن ضمن الأفلام السعودية عن فئة الأفلام الروائية الطويلة جرى اختيار «مسألة حياة أو موت» للمخرج فارس المشعري، و«هج لوندرلاند» للمخرجة مها الساطي، و«ليثيوم» إخراج كل من طلحة بن عبدالرحمن وعمرو بن عبدالرحمن.

حلم أميركي

وضمن الأفلام الروائية الطويلة أيضا، تم اختيار «شيمبو تشيبيري – أغنية الضبع» (زيمبابوي، فرنسا، ألمانيا)، من إخراج نايشه حسن نياموبايا، «المتشردين» (غانا، فرنسا) من إخراج إمارتي أرمار.

وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة، تم اختيار كل من «العين الحمرا» للمخرج محمد جستاني، «بنت الجامعة» للمخرج علي السرهد، و«جاذرينغ» للمخرج وليد القحطاني، وثلاثتها من المملكة العربية السعودية.

وعن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، تم اختيار «حلم أميركي» (مصر) للمخرج أمير الشناوي، «نساء حياتي» (العراق، سويسرا) للمخرجة زهراء غندور، «يلا باركور» (قطر، السويد) للمخرج عرب زعيتر. كما جرى اختيار فيلم الرسوم المتحركة «قبل أن ترحل» (السعودية، اليابان، إندونيسيا)، إخراج كل من رزان الصغير وهلا الهايد.

وفي فئة المسلسلات، جرى اختيار «مسكون» (المغرب) من إخراج هشام العسري، «ديمبيت أند أبابا» (فرنسا)، من إخراج فيبن إلياس ولدهاوارية، و«ذا لاست دامل» (السنغال، فرنسا)، من إخراج الحسن سي.

من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة للمشاريع لما بعد الإنتاج والتي تهدف إلى دعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وأفريقيا، وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.