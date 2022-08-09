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وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 11:24 صباحا
وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
الفنانة المصرية رجاء حسين (الإنترنت)
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توفيت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وستشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لموقع «اليوم السابع».

ولدت الراحلة في السابع من نوفمبر العام 1937، بمحافظة القليوبية، واسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وانضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها «أفواه وأرانب»، «حدوتة مصرية»، «المتوحشة»، و«أبناء وقتلة»، وفي التلفزيون مسلسلات «الشهد والدموع»، «رحلة السيد أبوالعلا البشري»، «المال والبنون»، و«زيزينيا».

قدمت خمسة أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين، وآخر أعمالها مسلسل «واحة الغروب» العام 2017.

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