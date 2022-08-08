بنغازي تبحث مع «لوغوس هوب» استضافة معرض الكتاب العائم

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، الأحد، مدير معرض الكتاب العائم على السفينة «لوغوس هوب»، رونالد، ومساعد مدير المعرض، محمد كاجمان.

وحضر اللقاء مدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية، أنور الشويهدي، ومدير مكتب اتحاد الناشرين الليبيين بالمنطقة الشرقية، علي بن جابر، حسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وبحث اللقاء استضافة بلدية بنغازي لمعرض الكتاب العائم على السفينة «لوغوس هوب»، والتي تزور المدينة خلال هذا الأسبوع.

معرض الكتاب العائم

وحسب منشور البلدية في «فيسبوك»: «أشادت إدارة معرض الكتاب العائم بالجهود التي تبذلها بلدية بنغازي في إعادة إعمار مدينة بنغازي والنشاط الثقافي الذي تشهده. كما رحب رئيس المجلس التسييري للبلدية بزيارة السفينة (لوغوس هوب) للبلدية وإقامة معرض الكتاب العائم على متنها في مدينة بنغازي، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي في إطار انتقال المدينة من حالة الحرب إلى حالة الاستقرار والأمن».

وسيتوجه معض الكتاب العائم بعد زيارته بنغازي إلى تونس، حيث سيزور مدينتي جرجيس وتونس العاصمة ثم سينتقل إلى مصر وتحديدا مدينة بورسعيد.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة لمعرض الكتاب العائم لمدينة بنغازي؛ إذ سبق له أن زار بنغازي العامين 2007 و2010.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مدير معرض الكتاب العائم على السفينة «لوغوس هوب».