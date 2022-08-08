4 عروض صيفية للمسرح المصري بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، العرض المسرحي «سندباد» من إخراج شادي الدالي، وإنتاج فرقة «مسرح تحت 18» بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد، وبحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

قالت إيناس إن وزارة الثقافة أعدت ضمن برنامجها الصيفي مجموعة من العروض المميزة لمسرح الدولة تسهم في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي، ووجهت الدعوة لأبناء الإسكندرية وزوارها لمشاهدة العروض التي تخاطب الأسر المصرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة وتعمل على الارتقاء بالوجدان، مشيدة بعرض سندباد وأداء أبطاله وقدرتهم الإبداعية على رسم لوحة فنية متكاملة، وفقا لبيان.

مسرح محمد عبدالوهاب يستضيف عرض «سندباد» حتى 27 أغسطس الجاري، يعقبه عرض «سيد درويش» اعتبارا من 29 أغسطس ويستمر لمدة 15 يوما.

ويقدم البيت الفني للمسرح أيضا عرض «حلم جميل» بطولة الفنان سامح حسين على مسرح «ليسيه الحرية» في التاسعة مساء خلال الفترة من 5 أغسطس ويستمر 15 ليلة عرض يوميا ما عدا، الثلاثاء، وأيضا تعرض مسرحية «101 عزل» بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مجانا وذلك في السابعة مساء أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 8، 9، 10 أغسطس الجاري، وذلك احتفاءً بالدور الذي قدمه القطاع الطبي من تضحيات خلال جائحة «كورونا».

وزيرة الثقافة المصرية مع فريق عمل العرض المسرحي «سندباد» (خاص لـ بوابة الوسط)