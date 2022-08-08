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متحف بريطاني سيعيد قطعا أثرية منهوبة إلى نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 11:45 صباحا
متحف بريطاني سيعيد قطعا أثرية منهوبة إلى نيجيريا
صورة لقطعة مما يعرف بـ«برونز بنين» في برلين، 1 يوليو 2022 (أ ف ب)
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أعلن متحف «هورنيمان» في لندن، الأحد، أنه سيعيد 72 قطعة أثرية نهبها جنود بريطانيون من نيجيريا خلال توغل عسكري في البلاد العام 1897.

وقال المتحف في بيان «إن 72 قطعة أخذت بالقوة من مدينة بنين خلال التوغل العسكري البريطاني في فبراير 1897 ستعاد إلى الحكومة النيجيرية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح «تضم المجموعة 12 لوحة نحاسية، تُعرف باسم برونز بنين، وأدوات كانت تستخدم للاحتفالات من العاج والنحاس وأدوات كانت تستخدم في الحياة اليومية مثل مراوح وسلال فضلا عن مفتاح (لقصر الملك)».

ونُهبت آلاف القطع مما يعرف ببرونز بنين النيجيرية، هي لوحات ومنحوتات معدنية، تعود إلى ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، من قصر مملكة بنين القديمة وانتهى بها الأمر في متاحف أميركية وأوروبية.

وكانت نيجيريا تتفاوض بشأن إعادة هذه القطع وهي تخطط لبناء متحف في مدينة بنين بولاية إيدو (جنوب) حيث تأمل في عرض القطع البرونزية الشهيرة.

ثروات مسروقة
ونقل البيان عن إيف سالومون، رئيسة أمناء متحف «هورنيمان»، «الدليل واضح جدا على أن هذه القطع استُحصل عليها بالقوة، وأكدت استشارات خارجية وجهة نظرنا بأنه من الأخلاقي والمناسب إعادة ملكيتها إلى نيجيريا».

ورحب رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا أبا تيجاني بالقرار وقال إنه يتطلع إلى «مناقشة مثمرة حول اتفاقات إعارة وتعاون».

وإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، تلقت هولندا وألمانيا طلبات من دول أفريقية لإعادة ثروات مسروقة.

ويقدر خبراء أن 85 إلى 90% من القطع الأثرية الثقافية الأفريقية أخرجت من القارة.

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