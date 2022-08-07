التفاصيل الكاملة لحذف أغنية «عصبي» من «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المغني الشاب «مصري» أن تشابه لحن أغنية «عصبي» للمغني فارس، التي طرحت منذ يومين، مع لحن أغنيته «قبلة حياة»، التي طرحت قبل أكثر من عام، هو ما جعله يقدم شكوى لموقع «يوتيوب» لحذف الأغنية.

وقال «مصري» إن الفنان محمد قماح هو السبب في إثارة الأزمة بين الطرفين، فعلي الرغم من استلام محمد قماح مبلغًا ماليًا نظير ملكية لحن وتوزيع أغنية «قبلة حياة» خلال العام الماضي، إلا أنه فوجئ باستخدام قماح اللحن ذاته مجددًا في أغنية «عصبي» للمغني فارس، حسب بيان المغني المصري.

بينما أكد محرم علي، المسؤول عن الإنتاج والدعاية في الشركة المنتجة للأغنية، أن قماح حاول التواصل معه هاتفيًا أكثر من مرة عندما حذف «يوتيوب» أغنية «عصبي» بسبب حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه رفض التحدث معه نهائيًا، مستنكرًا بذلك تصرف قماح.

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وأضاف علي أن محمد قماح عندما فشل في الوصول إليه أكثر من مرة، قام بالتواصل مع المنتج الفني للشركة محمد رحال من أجل التصالح والتراجع عن حذف الأغنية، مؤكدًا أنه اقترح عليه القيام بدويتو غنائي يجمع بينه وبين مصري، وذلك تعويضًا له عما بادر منه، إلا أنه رفض التعامل معه مجددًا.

وأوضح قائلًا: «عندما رفضت العرض الذي قدمه لنا، والتعامل معه مرة أخرى، أخبرنا أن لحن الأغنية في الواقع كان معروضًا في بداية الأمر علي المغني فارس منذ خمس سنوات، إلا أن المشروع تم تأجيله لظروف خاصة بالفنان الأخير، لذا قام بعرض اللحن والتوزيع على المغني مصري خلال العام الماضي، وبالفعل نالت إعجابنا وقمنا بشرائها، إلا أننا تفأجنا بما بادر منه أخيرًا».

رد فعل فارس

وتابع: «وما جعلني أشعر بالضيق حقًا، عندما أخبرني أنه لا يشعر بالقلق أو الخوف حول رد فعل المغني فارس تجاه هذه الأزمة، لأن المغني فارس في الأساس كان على علم بكل هذه التفاصيل منذ البداية ورغم ذلك لم يمانع الأمر، وقام ببساطة بإعادة استخدام نفس اللحن في أغنيته الجديدة (عصبي)».

وأضاف: «لم يكتفِ محمد قماح بذلك، بل أكد قائلًا إن عدم النجاح الكافي لأغنية (قبلة حياة) هو ما جعله يعيد التفكير في إعادة تقديم اللحن من جديد مع مغنٍ آخر، خاصًا أن (مصري) مغنٍ صاعد وليس لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا فلن يهتم أحد إذا قمت باستخدام لحن أغنيته مرة أخرى أم لا، ولم يكن يعلم أن الأمر سيزعجنا لهذه الدرجة».

واستطرد: «بصراحة تصريحات (قماح) عن الأمر كانت صدمة بالنسبة لي؛ لأن هذه ليست المرة الأولى التي نتعاون فيها معًا، فقد سبق وتعاونا في عدة أغنيات متنوعة، منها: (حتة بنت) و(نص قلب) و(فتحت بابها) التي حققت مشاهدات عالية حينها، حيث وصلت لمليون و600 ألف مشاهدة، حتى أنه كان من ضمن الأشخاص الذين آمنوا بموهبة (مصري) ودعموها من خلال التصريحات أو اللقاءات أو السوشيال ميديا، لذا تفاجأت لحديثه عنه بهذه الطريقة واستغلال لحن أغنيته لصالح مغنٍ آخر، لا سيما أنه في وقت ما كان هو أيضًا مغنيًا صاعدًا، وما كان ليحب أن يستهين أحد بمجهوده وتعبه».

مصري (الإنترنت)