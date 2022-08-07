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جماليات انطباعية في ضيافة «دار الفنون»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 07 أغسطس 2022, 02:18 مساء
جماليات انطباعية في ضيافة «دار الفنون»
الفنان محمد الغرياني في أثناء إلقاء كلمة الافتتاح (بوابة الوسط)
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شهدت قاعة دار الفنون، السبت، افتتاح معرض «جماليات انطباعية» للفنانين صلاح غيث ومحمد مليطان الذي يستمر من 6 إلى 9 أغسطس، بحضور وكيلة وزارة السياحة الدكتورة حنان الحاسي، وبتنظيم من الجمعية الليبية للفنون التشكيلية.

وألقى الفنان محمد الغرياني رئيس الجمعية كلمة رحب خلالها بالحضور، وأشار إلى أهمية إقامة مثل هذه المناسبات التي تحتفي بالجمال وترتقي بالذائقة البصرية للمتلقي، كما تساعد على إبقاء روح الفن ماثلة ومعبرة عن المجال اللوني والثقافي للمشهد بشكل عام.

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ترصد لوحات مليطان وغيث الطبيعة والوجوه وسحر التباين اللوني، والسفر عبر هذه الإيقاعات إلى خط يصل بين السكون والحركة أو بين لغة البوح والصمت، استحضارًا لحالة جوانية من التأمل والاستذكار.

وأكدت الدكتورة حنان الحاسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، ضرورة دعم الفانين والمبدعين، الذين يمثلون عن جدارة بطاقة البلد وهويتها والمساعدة في تسويق أعمالهم والتعريف بها محليًا وإقليميًا.

وأشارت إلى أن «الفن هو السجل الرسمي الموروث الليبي، فمن خلال مشاهدتي للوحات استطعت التجوال بذاكرتي في مدن ومناطق عدة وكذا خصوصية كل منها، بل ومعرفة أسماء تلك الأماكن وفرادة ملمحها التراثي».

الدكتورة حنان الحاسي وكيل وزارة السياحة (بوابة الوسط)
الدكتورة حنان الحاسي وكيل وزارة السياحة (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
الفنان الدكتور صلاح غيث (بوابة الوسط)
الفنان الدكتور صلاح غيث (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
الفنان محمد مليطان (بوابة الوسط)
الفنان محمد مليطان (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
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