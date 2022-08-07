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«بهلولة» مجموعة قصصية جديدة لعزة كامل المقهور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 11:55 صباحا
«بهلولة» مجموعة قصصية جديدة لعزة كامل المقهور
المجموعة القصصية «بهلولة-حكايا المدينة» للقاصة عزة كامل المقهور (الإنترنت)
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عن دار الرواد للنشر، تصدر قريبًا المجموعة القصصية «بهلولة- حكايا المدينة» للقاصة عزة كامل المقهور.

ونشرت صفحة «السقيفة الليبية» في «فيسبوك» منشورًا، السبت، تضمن غلاف الكتاب وعلقت: «(بهلولة)... الإصدار القادم للقاصة عزة كامل المقهور، عن دار الرواد للنشر. الغلاف من تصميم ورسم الفنان محمد بن لامين، والغلاف الخلفي للأستاذ الأديب والقاص عطية الأوجلي».

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وكتب الأوجلي على الغلاف الخلفي للمجموعة: حكايا المدينة!!! مجموعتك القصصية رحلت بي إلى عوالم طرابلسية. حتى وإن حطت في مراكش ولامست ميلانو والإسكندرية. تجولت عبر الأزقة والبيوت والشخصيات. عشت حسرة حليمة، وقسوة منصور، وجمال القرنفلة. استمتعت بالبحر وبدريزة الفستك، وتألمت لما فعله البشر به. وعلقت في ذهني غربة بثينة وذكرتِني بغربتي الدائمة. فتسببت أثناء تجولي عند شيخ النصارى والفقي والربي، وكالعادة (مالقولي طي)».

وتابع: «العلاقة بين الكاتب والمكان علاقة شائكة ملتبسة، فمن المكان يستمد الكاتب الكثير من إبداعاته. ومن الكاتب تستعيد الكثير من الأماكن بهاءها وجمالها، بل وحتى وجودها. بل في بعض الأحيان يصعب الفصل بين الاثنين. هل نفصل جويس عن دبلن، أو درويش وعن الجليل، القاهرة عن محفوظ ، بودلير وباريس، شكري وطنجة...».

لحظات طرابلسية
وأضاف الأوجلي: «كنت دائمًا أتساءل، ماذا عن مدننا؟ هل ثمة مبدعون التصق إبداعهم بحيز مكاني، بحيث لا يذكر الأول دون أن يحث على تذكر الآخر. يبدو أن القاصة عزة كامل المقهور قد اقتربت من ذلك، فاقتنصت لحظات طرابلسية، مفعمة بأحاسيس أناسها، وتفاصيل نسيجها الاجتماعي، في حكايات تحيي ذاكرة المدينة، وتسكنها».

وعزة كامل المقهور. من مواليد طرابلس 1964، وُلدت في بيت قانوني وأدبي، فوالدها المرحوم كامل حسن المقهور محامٍ معروف ومن روائد القصة القصيرة الليبية، ووالدتها السيدة سهيرالغرياني من أوائل الخريجات الجامعيات الليبيات ومن مؤسسي مجال الخدمة الاجتماعية في ليبيا، حسب موقع وزارة الثقافة الليبية على الإنترنت.

سيرة ومسيرة
تخرجت عزة المقهور في كلية الحقوق، جامعة بنغازي، في العام 1985، ثم تحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي والمنظمات الدولية من جامعة السربون بباريس العام 1988. تدربت بمكتب دولي للمحاماة، ثم أسست مع والدها مكتب «المقهور وشركاه» عند إعادة مهنة المحاماة العام 1990.

كاتبة قصة قصيرة، وصدرت لها مجموعتان قصصيتان الأولى بعنوان «فشلوم/ قصص فبراير»، والثانية بعنوان «30 قصة من مدينتي»، فيما دخلت روايتها «امرأة على حافة العالم» القائمة القصيرة لجائزة «الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر العربي» في دورتها الثالثة.

عزة كامل المقهور (الإنترنت)
عزة كامل المقهور (الإنترنت)
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