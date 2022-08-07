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كيم كارداشيان تنفصل عن بيت ديفيدسون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 10:35 صباحا
كيم كارداشيان تنفصل عن بيت ديفيدسون
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون في حفلة ميت غالا في 2 مايو 2022 في نيويورك (أ ف ب)
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كشفت وسائل إعلام أميركية انفصال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد تسعة أشهر من المواعدة.

وأوضح موقع إي! المتخصص نقلًا عن مصدر مجهول، أن كارداشيان وديفيدسون انفصلا هذا الأسبوع لأن جدوليهما المزدحمين «جعلا من الصعب حقًا الحفاظ على العلاقة»، وفق «فرانس برس».

والتقت المليارديرة كيم كارداشيان (41 عامًا) بيت ديفيدسون (28 عامًا) نجم البرنامج التلفزيوني الشهير «ساترداي نايت لايف» العام 2019، لكنها لم تبدأ علاقة رومانسية معه إلا في نوفمبر 2021، على ما أوردت جريدة «لوس أنجليس تايمز».

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وظهر النجمان معًا في عديد المناسبات العامة مثل «ميت غالا» في نيويورك في مايو، الذي ارتدت فيه كارداشيان فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو التي غنت وهي ترتديه «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» العام 1962 للرئيس الأميركي آنذاك جون إف كينيدي.

لكن العلاقة تخللتها فضائح، من بينها مهاجمة زوج كارداشيان السابق كانييه ويست ديفيدسون على «إنستغرام». وتطلّقت كيم كارداشيان وكانييه ويست في مارس ولديهما أربعة أطفال، فتاتان وصبيان.

وكان ذلك الطلاق الثالث لكارداشيان، التي كانت متزوجة المنتج الموسيقي ديمون توماس، بين العامين 2000 و2004، ولاعب كرة السلة كريس همفريز العام 2011، وفي زواج استمر 72 يومًا فقط.

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