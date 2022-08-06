جيمس فرانكو يؤدي شخصية كاسترو في «ألينا دي كوبا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منتج «ألينا دي كوبا» أن جيمس فرانكو سيلعب دور فيدل كاسترو، في الفيلم المستقل الذي يتمحور على ابنة الزعيم الكوبي الراحل.

وقال المنتج جون مارتينيز أوفيلان إن المخرج كان يريد إسناد الدور إلى ممثل «يشبه فيدل كاسترو جسديا ويتمتع بجاذبية شخصية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح مارتينيز أنه قرر في نهاية المطاف عرض الدور على جيمس فرانكو بعدما درس إمكان اختيار واحد من مجموعة ذوي أصول أميركية لاتينية أو إيبيرية.

وستكون المشاركة في هذا الفيلم الثانية لفرانكو (44 عاما) منذ اتهامه بسلوك غير مناسب وبالتحرش الجنسي العام 2018.

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وادعت أربع طالبات سابقات في مدرسة التمثيل التي أسسها جيمس فرانكو انه استغلهن جنسيا خلال مشاهد عري.

وفي مقابلة أجريت مع فرانكو في ديسمبر الماضي، اعترف الممثل الذي رشح لجائزة الأوسكار العام 2011 عن فيلم «127 آورز» بأنه أقام علاقات جنسية مع بعض طالباته.

ألينا دي كوبا

ويتولى ميغيل بارديم قريب الممثل الإسباني خافيير بارديم إخراج «ألينا دي كوبا». وافاد مارتينيز أوفيلان بأن الفيلم سيصور في كولومبيا اعتبارا من 15 أغسطس.

وتؤدي آنا فيلافينييه دور ألينا فرنانديز، وهي ابنة كاسترو وناتاليا ريفويلتا كلوز، التي أُسنِد دورها إلى الأرجنتينية ميا مايسترو.

وتعيش ألينا فرنانديز (66 عاما) في المنفى منذ تسعينات القرن العشرين، وتقيم في ميامي. وألفت فرنانديز المعارضة للثورة الكوبية كتابا عن سيرتها الذاتية بعنوان «ابنة كاسترو: مذكرات منفية عن كوبا».