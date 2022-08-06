Atwasat

إصابة نجمة «دوني براسكو» في حادث سير مروع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 11:28 صباحا
إصابة نجمة «دوني براسكو» في حادث سير مروع
الممثلة الأميركية آن هيش، لوس أنجليس، نوفمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت وسائل إعلام أميركية تعرض الممثلة الأميركية آن هيش لحادث سير، الجمعة، في لوس أنجليس، ونقلت إلى المستشفى في حال خطرة.

وأفادت أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس أن سيارة اصطدمت بمنزل مؤلف من طبقتين في حي مار فيستا «مما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل». وأضافت أن المرأة التي كانت تقود السيارة «نُقلت إلى المستشفى في حال حرجة»، وفق «فرانس برس».

تفاصيل الحادث
وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة معلومات نشرها موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، وتشير إلى أن سائقة السيارة من نوع «ميني كوبر» زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش.

واصطدمت سيارة الممثلة (53 عاما) بدايةً بمرآب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في مار فيستا وتوقع أضرارًا كبيرة، بحسب وسائل الإعلام.

اصطدام وحريق
وأفاد رجال الإنقاذ في لوس أنجليس بأن العناصر الذين توجهوا إلى مكان الحادث، والبالغ عددهم نحو ستين شخصًا، احتاجوا إلى أكثر من ساعة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينيات القرن الفائت من أبرزها «سيكس دايز، سيفن نايتس» و«دوني براسكو». واشتهرت في دور أدته بمسلسل «أناذر وورد» وحازت بفضله جائزة «داي تايم إيمي» سنة 1991.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة

ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة
تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)

تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)
ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ

ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها

السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها
بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية ...
المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة

المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة
الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار بمدرسة

الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار ...
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار

أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية

في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
المزيد
معرض سعودي يسرد قصة هجرة النبي من مكة إلى المدينة
معرض سعودي يسرد قصة هجرة النبي من مكة إلى المدينة...
إصابة نجمة «دوني براسكو» في حادث سير مروع
إصابة نجمة «دوني براسكو» في حادث سير مروع...
هندوس يدعون لمقاطعة فيلم بسبب تعليقات بطله المسلم
هندوس يدعون لمقاطعة فيلم بسبب تعليقات بطله المسلم...
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة...
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ
توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط