إصابة نجمة «دوني براسكو» في حادث سير مروع

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام أميركية تعرض الممثلة الأميركية آن هيش لحادث سير، الجمعة، في لوس أنجليس، ونقلت إلى المستشفى في حال خطرة.

وأفادت أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس أن سيارة اصطدمت بمنزل مؤلف من طبقتين في حي مار فيستا «مما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل». وأضافت أن المرأة التي كانت تقود السيارة «نُقلت إلى المستشفى في حال حرجة»، وفق «فرانس برس».

تفاصيل الحادث

وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة معلومات نشرها موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، وتشير إلى أن سائقة السيارة من نوع «ميني كوبر» زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش.

واصطدمت سيارة الممثلة (53 عاما) بدايةً بمرآب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في مار فيستا وتوقع أضرارًا كبيرة، بحسب وسائل الإعلام.

اصطدام وحريق

وأفاد رجال الإنقاذ في لوس أنجليس بأن العناصر الذين توجهوا إلى مكان الحادث، والبالغ عددهم نحو ستين شخصًا، احتاجوا إلى أكثر من ساعة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينيات القرن الفائت من أبرزها «سيكس دايز، سيفن نايتس» و«دوني براسكو». واشتهرت في دور أدته بمسلسل «أناذر وورد» وحازت بفضله جائزة «داي تايم إيمي» سنة 1991.