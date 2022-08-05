الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

ألقى الدكتور علي ارحومة، الباحث في المعلوماتية وعلم الاجتماع الافتراضي، الخميس، بمجمع اللغة العربية، محاضرة أدارها الدكتور الصديق بشير نصر عضو المجمع، تتناول هموم اللغة والثقافة العربية ووضعها ضمن التحديات التي يشهدها العالم.

وأشار في ورقته إلى أن ما يحدد أهمية اللغة وقوتها ومن ثم ثقافتها ومنتجاتها الحضارية في عصر المعلوماتية هو مدى حضورها في التمثلات الإلكترونية بأنواعها، ما يعني محتواها المعرفي، والتعامل معها من قبل مستخدمي الشبكات الإلكترونية، في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم، إضافة للصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي والآداب والفنون.

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وطرح ارحومة من ذلك جملة من التساؤلات المتعلقة بدور هذه اللغة في ضوء فلسفة التكنولوجيا الغربية، ومظاهرها الكوكبية التي أصبحت تحتوي الثقافة المحلية شيئا فشيئا وتذيب الهويات وتزيل الخصوصيات التي لا تنتمي لها.

وهدف من خلال هذه المقاربات التماس مسار إيجابي يمكِّن اللغة والثقافة العربية من التعامل مع المنجز الغربي من منظور المنافسة والمشاركة لا التبعية.

الدكتور الصديق بشير نصر (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)

جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)