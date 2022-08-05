Atwasat

الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 05 أغسطس 2022, 02:00 مساء
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة
الدكتور علي ارحومة (بوابة الوسط)
alwasat radio

ألقى الدكتور علي ارحومة، الباحث في المعلوماتية وعلم الاجتماع الافتراضي، الخميس، بمجمع اللغة العربية، محاضرة أدارها الدكتور الصديق بشير نصر عضو المجمع، تتناول هموم اللغة والثقافة العربية ووضعها ضمن التحديات التي يشهدها العالم.

وأشار في ورقته إلى أن ما يحدد أهمية اللغة وقوتها ومن ثم ثقافتها ومنتجاتها الحضارية في عصر المعلوماتية هو مدى حضورها في التمثلات الإلكترونية بأنواعها، ما يعني محتواها المعرفي، والتعامل معها من قبل مستخدمي الشبكات الإلكترونية، في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم، إضافة للصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي والآداب والفنون.

- سالمة عبدالجبار تحاضر عن مدرسة قورينا بمجمع اللغة

وطرح ارحومة من ذلك جملة من التساؤلات المتعلقة بدور هذه اللغة في ضوء فلسفة التكنولوجيا الغربية، ومظاهرها الكوكبية التي أصبحت تحتوي الثقافة المحلية شيئا فشيئا وتذيب الهويات وتزيل الخصوصيات التي لا تنتمي لها.

وهدف من خلال هذه المقاربات التماس مسار إيجابي يمكِّن اللغة والثقافة العربية من التعامل مع المنجز الغربي من منظور المنافسة والمشاركة لا التبعية.

الدكتور الصديق بشير نصر (بوابة الوسط)
الدكتور الصديق بشير نصر (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة الدكتور علي ارحومة بمجمع اللغة العربية عن هموم اللغة والثقافة العربية (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالفتاح جريني يتصدر ترند «تيك توك» بـ«يا حبيبي»
عبدالفتاح جريني يتصدر ترند «تيك توك» بـ«يا حبيبي»
أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم
أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ببرلين
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ...
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
المزيد
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة
الثقافة العربية وتحديات العالم في محاضرة بمجمع اللغة...
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف كاردز»
تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار تعويضا لمنتجي «هاوس أوف ......
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي
بدء عرض «لاك» لجون لاستر المتهم بالتحرش الجنسي...
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم
مخرجا «باتغيرل» مصدومان بقرار عدم عرض الفيلم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط