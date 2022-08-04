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في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 03:51 مساء
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ببرلين
ميك جاغر، وسط، رون وود، يسار، وكيث ريتشاردز خلال حفلة في برلين، 3 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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اختتمت فرقة «رولينغ ستونز»، الأربعاء، جولتها الأوروبية بحفلة موسيقية في برلين على شكل عرض مؤثر، بدا خلاله أعضاؤها بالقدر نفسه من الحيوية على المسرح رغم مرور ستين عاما على تأسيس المجموعة الشهيرة.

وأمام نحو 22 ألف متفرج احتشدوا في مدرج فالدبون المفتوح الواقع في غابة غرب العاصمة الألمانية، قال نجم الفرقة ميك جاغر بالألمانية «إنها إطلالتنا الـ118 في ألمانيا وأنتم ما زلتم بالحماسة نفسها»، وفق «فرانس برس».

وشاءت الفرقة البريطانية الشهيرة الحفلة الأخيرة من حفلتها بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها تحية فرحة إلى عازف الدرامز التاريخي في الفرقة تشارلي واتس الذي توفي في صيف العام الماضي. وأضاف مغني الفرقة البالغ 79 عاما «عندما وصلنا الليلة الماضية إلى برلين، شربنا نخبه».

وتحرك ميك جاغر بنشاط خلال الحفلة وسط هتافات الجمهور، بانسجام تام مع زميليه عازفي الغيتار كيث ريتشاردز (78 عاما) وروني وود (75 عاما).

سيكستي
وأمتعت الفرقة جمهورها مدى أكثر من ساعتين بلا انقطاع بأبرز أغنياتها الشهيرة تخللتها أحدث أعمالهم، ومنها «ليفينغ إن أيه غوست تاون» و«دوم أند غروم».

وقال فيليب جورجي (46 عاما) «من المذهل أنهم لا يزالون قادرين على تقديم مثل هذا الأداء والطاقة التي يتمتعون في سنهم».

أما والده، فكان سعيدا جدا خلال الحفلة. وقال جورجي «قبل 30 عاما، كان هو من دعاني إلى حفلتهم الموسيقية في ميونيخ، أما اليوم فأنا الذي دعوته».

وشكلت حفلة «رولينغ ستونز» في برلين آخر الحفلات الـ14 بجولتها الأوروبية «سيكستي» التي شملت عشر دول. ومن بين المدن التي أحيت الفرقة حفلات فيها أمستردام وميلانو وبروكسل وباريس وليفربول التي لم تقم فيها أي حفلة منذ خمسين عاما.

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