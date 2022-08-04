عبدالفتاح جريني يتصدر ترند «تيك توك» بـ«يا حبيبي»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عامين من طرحها عبر القناة الرسمية على «يوتيوب»، احتلت أغنية المطرب المغربي عبدالفتاح جريني «يا حبيبي» الترند على «تيك توك» وأصبحت من أكثر الفيديوهات انتشارا في 24 ساعة، والتحدي الجديد على المنصة الأكثر جماهيرية بالشرق الأوسط.

وتنافس متابعو المنصة على نشر فيديوهات على الأغنية تحتوي على صورهم مع أحبائهم أو تحتوي على لحظات مميزة في حياتهم، وفقا لبيان.

من ناحية أخرى، يواصل المطرب المغربي العمل على ألبومه الجديد مع شركة «روتانا» والمقرر طرحه بالأسواق قريبا، ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة بين اللهجة المصرية والمغربية تعاون من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج، وعزيز الشاذلي، وعمرو الشاذلي.

يشار إلى أن آخر أغنية طرحها جريني كانت «شكرا» وهي ديو غنائي مغربي جمعه بالمطربة المغربية جميلة البداوي.

«يا حبيبي» من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع شريف مدكور.