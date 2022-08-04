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سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 11:58 صباحا
سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا
الممثلة المصرية الشابة سارة الصياد (خاص لـ بوابة الوسط)
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تبدأ الممثلة المصرية الشابة سارة الصياد تصوير دورها في المسلسل السعودي «القرين» مع النجمين السعوديين تركي اليوسف وبدر الشعيبي وجاري حاليا استكمال باقي الأبطال.

وشاركت سارة من قبل في فيلم «وقفة رجالة»، وفي حكاية «ضي القمر» ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» من بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي ومن إخراج أحمد حسن، وفقا لبيان.

وجسدت سارة من خلال الحكاية شخصية «هنا» وهي موظفة في المركز الطبي الذي تذهب إليه كندة وزوجها.

سارة كانت قد شاركت من قبل أيضا في بطولة حكاية «بنات موسى» من المسلسل نفسه.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية، فكرة يسرى الفخراني، ومن إنتاج «سينرجي» تامر مرسي و«أروما» تامر مرتضى.

وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة،

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