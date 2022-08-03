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وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 12:51 مساء
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر
الملحن وقائد الأوركسترا إحسان المنذر (الإنترنت)
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غيب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوما في بدايتهم وأسهم بنجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود العام 1947 توفي «بعد صراع مع المرض» من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ويشيع الراحل ويوارى في الثرى ببيروت بعد ظهر الأربعاء، بحسب نص النعوة التي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها.

وقال النجم اللبناني راغب علامة «راح صديق العمر»، معلقا على وفاة المنذر الذي لحن له أغنيات أسهمت في صنع شهرته بعد تخرجه بمطلع ثمانينات القرن العشرين من برنامج المواهب التلفزيوني «استديو الفن» الذي كان المنذر قائدا للفرقة الموسيقية فيه خلال هذه المرحلة.

ومن أبرز الأغنيات التي لحنها المنذر لعلامة مدى نحو 15 سنة «لو شباكك ع شباكي» و«دي ليلة ورد» و«بكرا بيبرم دولابك» و«الكتب العتيقة» و«رح طير حمام».

كارول شحود
كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، ومنها «يا نبع المحبة» و«ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي» و«وداع» و«كلمات»، وحتى أغنيات للأطفال على غرار «طيري يا عصفورة» لقيت نجاحا واسعا.

وكتبت المغنية كارول سماحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على تعليقها تحت وسم «#إحسان_المنذر» إن «الفنان لا يموت لأن أغنياته تعيش في ذاكرتنا ووجداننا».
وتعاون المنذر أيضا مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

وألف المنذر مقدمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وكان يرى أن التوزيع الموسيقي الذي عمل فيه أيضا لا يقل أهمية عن التلحين.

والراحل الذي كان مقلا في الإطلالات الإعلامية بالسنوات الأخيرة، متزوج من كارول شحود وله ثلاثة أبناء وثلاث بنات.

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