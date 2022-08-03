Atwasat

انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 11:40 صباحا
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»
المنتجة الأميركية جانيت يانغ في لوس أنجليس، 1 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

انتُخِبت المنتجة الأميركية جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح كل سنة جوائز الأوسكار، على ما أعلنت المنظمة، الثلاثاء.

وبذلك، باتت يانغ التي يشكل فيلما «جوي لاك كلوب» (1993) و«ذي بيبل فيرسز لاري فلينت» (1996) أبرز الأعمال التي أنتجتها رابع امرأة تُنتخَب لهذا المنصب والأولى من أصول آسيوية تشغله، وفق «فرانس برس».

وأشاد المدير العام للأكاديمية بيل كرايمر بعمل يانغ في ما يخص «ضم الأعضاء والحوكمة والمساواة والتنوع» الذي تعرضت جوائز الأوسكار في السنوات الأخيرة لانتقادات بشأن غيابه.

وتتألف الأكاديمية التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا من أعضاء يعملون في 17 من المهن السينمائية، بينها التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو وتصفيف الشعر والتوليف والأزياء وسواها.

ويتولى أعضاؤها كل سنة التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الأوسكار وهي الأبرز بين مكافآت الفن السابع.

وقابلت الأكاديمية الانتقادات التي تعرضت لها بإعلانها العام 2016 عزمها على مضاعفة عدد أعضائها من النساء والمنتمين إلى أقليات إثنية قبل سنة 2020، وتؤكد في الوقت الراهن أنها نفذت هذا التعهد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها معوقون إهانة
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها معوقون ...
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية
محمد كريم يصحب أبطال «A Day to Die» بجولة سياحية بالقاهرة
محمد كريم يصحب أبطال «A Day to Die» بجولة سياحية بالقاهرة
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث...
المزيد
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر...
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»...
إدريسي يطلق جولته الغنائية من الأردن 12 أغسطس
إدريسي يطلق جولته الغنائية من الأردن 12 أغسطس...
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما...
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط