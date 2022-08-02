حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما

القاهرة - بوابة الوسط

أثار حريق اندلع، الإثنين، في استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة بروما مخاوف على مصير هذا المعلم السينمائي البارز في ظل الجفاف التاريخي الذي تشهده أوروبا راهنا، إلا أن المحصلة اقتصرت في نهاية المطاف على خسائر طفيفة وفق ما أفادت المؤسسات وأجهزة الإطفاء.

وتصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيف أمكنت رؤيتها من على بعد كيلومترات عدة من الحريق الذي اندلع بعد ظهر، الإثنين، على ديكور من الورق المعجن يمثل فلورنسا في عصر النهضة، وفق «فرانس برس».

وطمأن الناطق باسم الاستوديوهات مارلون بيليغريني في بيان إلى أن «الحريق أُخمِد ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق ولا عن أضرار مادية جسيمة». وأوضح جهاز الإطفاء عبر «تويتر» أن الحريق أتى بالكامل على الديكور الذي كان يجري تفكيكه.

وكان حريق كبير اندلع العام 2007 في مستودع يحوي ديكورات من الإنتاج التلفزيوني الإنجليزي الأميركي الضخم «روما» الذي يتناول ولادة الإمبراطورية الرومانية.

وكانت «تشينيتشيتا» («مدينة السينما» بالإيطالية)، المعروفة سابقًا باسم «هوليوود على نهر التيبر» شهدت ولادة أكثر من 3000 فيلم، من بينها 51 عملا سينمائيا حاز جائزة أوسكار. وصُوّرت في الموقع أفلام شهيرة مثل «بن-هور» (1959) للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى «لا دولتشه فيتا» (1960) للمخرج فيديريكو فيليني.

ذكرى طيبة

وأدت المنافسة من التلفزيون والأزمة بصناعة السينما الإيطالية وتخلي شركات الإنتاج الكبرى عن الموقع، في سبعينات القرن العشرين، إلى تراجع مكانة «مصنع الأحلام» ضمن التسلسل الهرمي للاستوديوهات الكبرى، فشهدت مرحلة ركود طويلة.

واستقطبت «تشينيتشيتا» الإنتاجات الأجنبية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بعد خصخصتها ثم إسناد إدارتها مجددا إلى القطاع العام في 2017، لكنها مع ذلك لم تستعد مجدها الغابر.

ارتبط اسم «تشينيتشيتا» في روما طويلا بعصر ذهبي للسينما الإيطالية بات ذكرى طيبة من الماضي.. وأعلنت الاستوديوهات العام الفائت عن خطة أوروبية بقيمة 260 مليون يورو لإحيائها، وأبدى القائمون على الموقع طموحهم إلى أن يصبح بحلول العام 2026 «مركزا سينمائيا أوروبيا مهما»، مراهنين على المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

وتلحظ الخطة الجديدة مضاعفة مساحة الاستوديوهات وإنشاء خمسة مواقع تصوير جديدة وإعادة بناء أو توسيع خمسة أخرى، وإقامة حوض مائي داخلي للتصوير تحت الماء، ومسرح مزود شاشة خضراء بزاوية 360 درجة.