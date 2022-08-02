Atwasat

حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 05:02 مساء
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
عناصر الإطفاء يعملون على إخماد استوديوهات «تشينيتشيتا» في روما، 1 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أثار حريق اندلع، الإثنين، في استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة بروما مخاوف على مصير هذا المعلم السينمائي البارز في ظل الجفاف التاريخي الذي تشهده أوروبا راهنا، إلا أن المحصلة اقتصرت في نهاية المطاف على خسائر طفيفة وفق ما أفادت المؤسسات وأجهزة الإطفاء.

وتصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيف أمكنت رؤيتها من على بعد كيلومترات عدة من الحريق الذي اندلع بعد ظهر، الإثنين، على ديكور من الورق المعجن يمثل فلورنسا في عصر النهضة، وفق «فرانس برس».

وطمأن الناطق باسم الاستوديوهات مارلون بيليغريني في بيان إلى أن «الحريق أُخمِد ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق ولا عن أضرار مادية جسيمة». وأوضح جهاز الإطفاء عبر «تويتر» أن الحريق أتى بالكامل على الديكور الذي كان يجري تفكيكه.

وكان حريق كبير اندلع العام 2007 في مستودع يحوي ديكورات من الإنتاج التلفزيوني الإنجليزي الأميركي الضخم «روما» الذي يتناول ولادة الإمبراطورية الرومانية.

وكانت «تشينيتشيتا» («مدينة السينما» بالإيطالية)، المعروفة سابقًا باسم «هوليوود على نهر التيبر» شهدت ولادة أكثر من 3000 فيلم، من بينها 51 عملا سينمائيا حاز جائزة أوسكار. وصُوّرت في الموقع أفلام شهيرة مثل «بن-هور» (1959) للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى «لا دولتشه فيتا» (1960) للمخرج فيديريكو فيليني.

ذكرى طيبة
وأدت المنافسة من التلفزيون والأزمة بصناعة السينما الإيطالية وتخلي شركات الإنتاج الكبرى عن الموقع، في سبعينات القرن العشرين، إلى تراجع مكانة «مصنع الأحلام» ضمن التسلسل الهرمي للاستوديوهات الكبرى، فشهدت مرحلة ركود طويلة.

واستقطبت «تشينيتشيتا» الإنتاجات الأجنبية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بعد خصخصتها ثم إسناد إدارتها مجددا إلى القطاع العام في 2017، لكنها مع ذلك لم تستعد مجدها الغابر.

ارتبط اسم «تشينيتشيتا» في روما طويلا بعصر ذهبي للسينما الإيطالية بات ذكرى طيبة من الماضي.. وأعلنت الاستوديوهات العام الفائت عن خطة أوروبية بقيمة 260 مليون يورو لإحيائها، وأبدى القائمون على الموقع طموحهم إلى أن يصبح بحلول العام 2026 «مركزا سينمائيا أوروبيا مهما»، مراهنين على المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

وتلحظ الخطة الجديدة مضاعفة مساحة الاستوديوهات وإنشاء خمسة مواقع تصوير جديدة وإعادة بناء أو توسيع خمسة أخرى، وإقامة حوض مائي داخلي للتصوير تحت الماء، ومسرح مزود شاشة خضراء بزاوية 360 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رامي جمال يطرح «بقيت أخاف» من ألبومه الجديد (فيديو)
رامي جمال يطرح «بقيت أخاف» من ألبومه الجديد (فيديو)
رسالة أمل للنساء من اللبنانية ميسا قرعة في «تي تي»
رسالة أمل للنساء من اللبنانية ميسا قرعة في «تي تي»
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ...
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها معوقون إهانة
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها معوقون ...
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث...
المزيد
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما...
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس...
محمد كريم يصحب أبطال «A Day to Die» بجولة سياحية بالقاهرة
محمد كريم يصحب أبطال «A Day to Die» بجولة سياحية بالقاهرة...
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية
أفراد «بي تي إس» قد يحيون الحفلات خلال خدمتهم العسكرية...
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها معوقون إهانة
بيونسيه تعيد تسجيل أغنية انتُقدت لاستخدامها كلمة اعتبرها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط