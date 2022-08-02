«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ، الخميس، عرض الفيلم الوثائقي «بين مخالب الفقر» للمخرجة الفلبينية جويل مارانان، والذي يستمر حصريا للمشاهدين في العالم العربي «أونلاين» لمدة أسبوع عبر موقع «قافلة بين سينمائيات».

الفيلم يعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» لعروض الأفلام خلال العام 2022، صاحبة الـ«كارت بلانش» لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي المنتجة والكاتبة والمخرجة ماري كليمنس أندريامونتا بايس، وسوف يذاع اللقاء المسجل بين مخرجة الفيلم وحاملة الـ«كارت بلانش»، الخميس 11 أغسطس، وفقا لبيان.

«بين مخالب الفقر» فيلم من إنتاج 2017، تدور أحداثه حول حياة أربع عائلات تنحدر من الريف الفلبيني انتهى بهم الحال بين ثنايا واحد من أكثر الموانئ الدولية ازدحاما في مانيلا. وبينما ينتمون إلى الربع الأدنى من سكان المدينة، تمر أمامهم يوميا البضائع المحملة بثروات دول مختلفة. تنجب «آن» طفلها الثالث، ويتعلم «أكيرا» القراءة والكتابة أثناء البحث عن الخردة، بينما يرفه «إيدي» عن نفسه بالنوم إلى جوار تلفازٍ مكسور قبل موعد نوبته الليلية كعامل تفريغ في الميناء، فيما تمضي «إميليتا» للصلاة في جنازة زوجها. تمر الأيام بهم، ويتوسع الميناء بالتدريج حولهم محملا بالمزيد من الأخبار. «بين مخالب الفقر» سيمفونية للعنف اليومي المتزايد في مدينة تناسب زمن العولمة. إنه يجسد ما يحدث على مستوى عالمي من خلال الحياة اليومية لأربع عائلات، حيث يتتبع البصمات اليومية للعالم الكبير داخل منازلهم صغيرة.

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«قافلة بين سينمائيات» هي مبادرة مستقلة بدأت بمصر في العام 2008، تدير القافلة مجموعة من صانعات الأفلام، وتسعى من خلال العروض المتنقلة في عدد من البلاد وعروض «الأونلاين» للأفلام التي تصنعها نساء على مستوى العالم إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي. تقوم «قافلة بين سينمائيات» بدور فعال أيضا في مجال التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات عمل الأفلام التسجيلية الإبداعية وذلك في مجالات الإخراج والإنتاج والمونتاج والتصوير، وكذلك دعم المشاريع السينمائية للنساء في أي من مراحل الإنتاج.

المنتجة والكاتبة والمخرجة ماري كليمنس أندريامونتا بايس (خاص لـ بوابة الوسط)