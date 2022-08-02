محمد كريم يصحب أبطال «A Day to Die» بجولة سياحية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

مع بداية عرض فيلم «A Day to Die» بجميع دور العرض في الشرق الأوسط وأفريقيا، وصل، الإثنين، عدد من فريق عمل الفيلم إلى القاهرة؛ إذ من المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم، الأربعاء، بأحد مولات 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

ورتب الممثل المصري محمد كريم أحد أبطال الفيلم جدول زيارات لفريق العمل المكون من ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر فور وصولهم للقاهرة، ما بين الطعام المصري الشهير، ثم قيامهم بجولة في شوارع القاهرة القديمة ما بين الحسين وشارع المعز، حيث تفاجأ الجمهور في الشارع بتواجدهم، وأعربوا عن سعادتهم بالتواجد في تلك المنطقة الأثرية بين أفراد الشعب الذين طالما سمعوا عنه الكثير، حيث طلبوا من كريم التواجد في الأماكن العامة وليست الأماكن التي ستتعامل معهم على أساس إنهم سائحون، وفقا لبيان.

كما حرص فريق عمل الفيلم على زيارة منطقة الأهرامات وأبوالهول ومزارات تلك المنطقة الأثرية، الثلاثاء، والمشاركة بالحضور في «Pyramids Air Show»، والذي صادف تواجده هذه الأيام بمنطقة الأهرامات، كما سيقومون بجولة في مدينة الإنتاج الإعلامي ومناطق التصوير المفتوحة بها، كنوع من الترويج لتلك المناطق، ثم رحلة نيلية، وأكد كريم أنه دائما يسعى إلى المساعدة في الترويج السياحي للبلد، وأيضا تقديمها كمناطق تصوير مهمة ومفتوحة ومتنوعة للعالم.

البحرين والكويت

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا للفيلم في لوس أنجليس بحضور أبطاله ومنهم المصري محمد كريم، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجليس بروس ويليز وبروك باتلر، وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو، ومخرج الفيلم ويز ميلر، وعدد من منتجيي هوليوود، كما أقيم عرض آخر في سينما ريل، بدبي مارينا مول، وسط حضور جماهيري غفير، وكذلك حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وهو العرض الخاص الثاني للفيلم في الشرق الأوسط، حيث سبق وأقيم عرض آخر في مدينة الرياض بالسعودية، ومن المنتظر أن يتجه فريق عمل الفيلم إلى البحرين والكويت بعد حضور العرض الخاص في مصر.

فيلم «A Day To Die» إخراج المخرج الأميركي ويز ميلر وإنتاج «Vertical Entertainment» و«Capstone Group» و«Andrew van den Houten» وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

فريق عمل فيلم «A Day to Die» في جولة سياحية بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

فريق عمل فيلم «A Day to Die» في جولة سياحية بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)