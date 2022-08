الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت المطربة الإنجليزية سلوى لورين، أنشودة «طلع البدر علينا» بتوزيع جديد، وذلك عبر القناة الرسمية لها على موقع «يوتيوب».

«طلع البدر علينا» أداء سلوى لورين، كلمات معاد باسط - تراث إسلامي، ألحان حامد بدوي، توزيع إيهاب عبدالسلام، من إنتاج الشبكة الكندية ICTV، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب أخيرا، وقامت سلوى بغناء الأنشودة سابقا في برنامج «IC star» للمواهب، وفقا لبيان.

وتقول كلمات الأغنية:

طلع البدر علينا

من ثانيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

There is no price I wouldn’t pay

To see the light shining from your face

Your teachings are my freedom

The blueprint of who I am

I am free and I believe

Islam is my chance that I see you ya Mohammad

طلع البدر علينا

من ثانيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

You are the greatest who ever lived

The most beautiful of welcomings

You are the reason that I believe in

The true meaning of Islam

Ya Allah guide me right to Jannah

I will pray that I sit right beside you ya Mohammad

صلوات الله عليك

سلوى لورين، مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، مرت برحلة من التساؤلات حتى اعتنقت الإسلام وبدأت في كتابة مواضيع عن رحلتها في البحث والقيم الإنسانية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز، واشتهرت بالعزف على البيانو، وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

إيد شيران

حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، فهما مدربين أصوات مشهورين من المملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية وأيضا قاما بالتدريب الصوتي في عدد من البرامج مثل «ذا فويس، إكس فاكتور، بوب آيدول، ليتل ميكس»، بالإضافة إلى مشاركتها معهم في بعض الأعمال، كما شاركت أيضاً فريق أوركسترا شباب الجاز ببريطانيا بعض أعمالهم.

وقامت سلوى لورين، أخيرًا بجولة غنائية لها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وباكستان وأوروبا، وغنت مع فنانين كبار مثل إيد شيران، وكذلك غنت للحكومة البريطانية وللأمير تشارلز كونها عازفة بارعة.