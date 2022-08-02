رسالة أمل للنساء من اللبنانية ميسا قرعة في «تي تي»

القاهرة - بوابة الوسط

تخطت أغنية المطربة اللبنانية ميسا قرعة الجديدة «تي تي» حاجز المليونين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تجسد الأغنية رسالة أمل لكل امرأة تعاني من أحكام المجتمع المسبقة على مظهرها وجمالها بمقاييس خاطئة، وتعطي رسالة تفاؤل من منظور أن كل بنت جميلة بطريقتها والجمال جمال الروح والفكر وليس فقط المظهر الخارجي، وتستلهم الأغنية فكرتها من العبارة التقليدية «تي تي لا رحتي ولا جيتي»، وفقا لبيان.

تعزف الأغنية على وتر حساس بالوقت الحالي، إذ ينشغل الجميع بزيف مواقع التواصل الاجتماعي بمقاييس جمالية غير حقيقية، مع سعي غالبية النساء للوصول لمعايير مبالغ فيها وغير واقعية.

وتمزج ميسا خلال الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، وتتعاون خلالها مع المنتج المصري، السوداني – الأميركي معز داوود بينما أخرج الفيديو كليب إيلي.

ميسا قرعة، مطربة أميركية – لبنانية، ترشحت لجائزة غرامي عن ألبومها الأول باللغة الإنجليزية، «علاج بسيط»، وشاركت مع الفنان حسين الجسمي في أداء الأغنية الرسمية لمهرجان «إكسبو 2020 دبي». وتعمل حاليا بموقع المدير الفني في كلية بيركلي للموسيقى في أبوظبي.

كما شاركت ميسا في الفيلم الشهير «احتيال أميركي»، من خلال أداء نسخة عربية خاصة بها عن أغنية الستينات الشهيرة «الأرنب الأبيض». كما حققت أغنيتها «حياتي» من إنتاج المنتج الموسيقي الحاصل على جائزة الأوسكار إي آر رحمان، المركز الأول على منصة «أبل ميوزيك إنديا»، حيث ساهمت بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «شيكا شيفانثا فانام» في شباك التذاكر بالهند.