رامي جمال يطرح «بقيت أخاف» من ألبومه الجديد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان المصري رامي جمال، أغنيته الجديدة بعنوان «بقيت أخاف» وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يستاهل بوستين».

الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبي، ألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة «نجوم ربكوردز»، وفقا لبيان.

يضم الألبوم الجديد 12 أغنية وسيتم طرحهم يوميا بشكل متتابع، ومن أسماء الأغنيات «بقيت أخاف»، «خلينا قاعدين»، «موقف صعب»، «قمر ومنور»، «أنا دلعت»، «مسيري أنساك»، «أدبتنا الدنيا»، «شفت الحقيقة»، «سيبنا بعض»، «كلميني شوية عني»، و«فى جمال كده».

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبدالنبي، محمد أبو نعمة، عمرو المصري، أحمد المالكي، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، إلهامي دهيمة، أحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبدالسلام، كما قدم رامي جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

وروج رامي لألبومه الجديد، قائلًا: «شكرا لشركتنا وشكرا لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه».