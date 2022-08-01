استعدادات خاصة لحفل كاظم الساهر في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يعود النجم العربي والفنان العراقي كاظم الساهر للوقوف أمام الجمهور المصري مرة أخرى بعد 13 عامًا من الغياب، على خشبة مسرح «فوكا باي» على طريق الإسكندرية - مرسي مطروح (شمال غرب القاهرة)، وذلك الخميس 4 أغسطس.

يفتح الحفل أبوابه للحضور في تمام السابعة مساءً، وستكون أولى الحفلات الغنائية التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة، والحفل من تنظيم «فينتور لايف ستايل» و«كوكورو» تحت رعاية «تطوير مصر»، وفقا لبيان.

وكان جمهور كاظم الساهر بمصر قام بعمل استفتاء لاختيار مجموعة من الأغاني ليتم إرسالها للقيصر كطلبات من جمهوره في مصر، وكانت القائمة النهائية التي اختارها ما يقرب من 150 ألف شخص «أشكيك لمين» و«استعجلت الرحيل» و«ملحمة لا يا صديقي» و«بعد الحب» و«سيدة عمري» و«هل نسيت العهد» و«تحديات» و«لو أننا لم نفترق» و«إني خيرتك» و«مين قساك عليا».

وأكد ربيع مقبل، منظم الحفل، «أنا من عشاق كاظم الساهر، وأحب صوته منذ صغري، وبدأت المفاوضات معه لتقديم حفل له في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي منذ فترة طويلة، ولكن المفاوضات الفعلية مع كاظم الساهر وإدارة أعماله بدأت منذ 8 أشهر، خاصة أنه كان يشعر بالحماس للوقوف مرة أخرى أمام الجمهور المصري بعد مرور كل تلك السنوات مؤكدًا أن الجمهور المصري ذواق بشكل كبير».

طابع كلاسيكي

وأَضاف ربيع: «بالطبع كان له شروطه الخاصة من أجل إقامة هذا الحفل الذي سيستمر علي مدار ساعتين، وهو أن يصل إلى القاهرة قبل الحفل بوقت كافٍ، للتحضير والتجهيز وعمل عدد من البروفات وهي المرة الأولى التي يطلب فيها مطرب هذا العدد من البروفات، ولكنه أكد أنه سعيد بالغناء في مصر بعد فترة طويلة من الغياب».

كما يشارك في تنظيم الحفل شادي عز، الذي قال: «كاظم الساهر نجم له رونقه وتاريخه الكبير، لذلك راعينا في تجهيزات الحفل والتي بدأنا التحضير لها أن تكون ذات طابع كلاسيكي بعض الشيء، حيث ستكون كلها مقاعد على شكل مدرجات مثل السينما كي يتمكن الجميع من متابعة الحفل».

وأضاف عز: «نحن نحاول أن يكون الحفل تجربة مميزة من وقت دخولهم حتى خروجهم، مرورًا بمدخل الحفل ومكان الاستراحة حتى بداية الحفل»، فحفلات كاظم الساهر دائمًا ما يكون لها طابع خاص ومختلف عن أي حفل لأي فنان آخر، فغناؤه في مصر أمر لا يتكرر كثيرًا، ولا بد من إعطاء الأمر حقه، وتكريم خاص لهذا الرجل الذي يمتلك الملايين من العشاق في مصر».

آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أُقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة العام 2009، التي قدم فيها عددًا من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، «تحب تتدلع»، «هدد كسر»، «هل عندك شك»، و«حب».