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«هلاوس» تعود للهناجر وتنافس على جوائز «القومي للمسرح»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:30 مساء
«هلاوس» تعود للهناجر وتنافس على جوائز «القومي للمسرح»
فريق عمل مسرحية «هلاوس» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بعد عرضها لموسمين ناجحين خلال العام 2021، عادت مرة أخرى مسرحية «هلاوس» لخشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تشارك ضمن فعاليات مهرجان «القومي للمسرح المصري» يومي الخميس والجمعة في تمام السادسة مساء. 

وقال مخرج العرض محمد عبدالله «أشارك للمرة الثانية في مهرجان القومي للمسرح المصري، المرة الأولى كانت في 2014 وتحديدا الدورة السابعة، حيث شاركت بعرض الأخوة كارامازوف، وحصل على جائزة الدعم لأفضل عرض من موسم الفنون المستقلة، وهذا العام أشارك بتجربة مختلفة من خلال (هلاوس) من إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إدارة الفنان شادي سرور».

وأشار «أعتبر هذا العرض من العروض المختلفة فهو يعتمد على أربع مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود، حيث يعتمد العرض بشكل أكبر على الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلا من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثنائية مختلفة عن العروض المسرحية العادية، حيث يركز على تقديم العلاقات الإنسانية بشكل أكبر وهو ما يركز عليه فن المايم خارج مصر، وهمي أن أقدم عرضا مختلفا يناقش علاقات مهمة مثل الصداقة والحب وكيف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة، الموضوع لم يكن سهلا، والفكرة بدأت معي منذ 12 عاما». 

تاجر البندقية
وعن سبب تسمية العرض بـ«هلاوس» قال «هي كلمة دارجة بعض الشيء، ولكن لها معنى كبير، فالهلاوس هي موجودة دائما وأبدا في حياتك الشخصية أو العملية أو جانب غريب لا يعرفه أحد، كل جوانب حياتك بداخلها هلاوس فعلية، فالهلوسة من الممكن أن تكون في شكل حلم أو واقع أو تخاريف كلام تريد أن تقوله، فالهلاوس موجودة عندما أحلم بشيء أو أثناء تخطيطي لشيء أو غيره من الأمور، فهي موجودة دائما وأبدا، ولكن أعظم أنواعها التي بداخلك، والتي لا يمكن لأي شخص رؤيتها أو معرفتها، وهو ما نناقشه بداخل العرض». 

مسرحية «هلاوس» مأخوذة عن رواية «تاجر البندقية» للمؤلف العالمي ويليام شكسبير، ويشارك في تقديمه كل من عمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونهال فهمي، ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام ومارسيل ميشيل، وإهداء تصميم الإضاءة أبوبكر الشريف، ملابس أميرة صابر، إكسسوار هاجر كمال، ومكساچ الصوت يسرا توفيق، تنفيذ صوت دينا سليمان، مكياج وأقنعة محمد فوزي «بكار»، مخرج مساعد تحت التمرين ياسمين عادل ويوسف هاني وحبيبة عمرو وسارة طلعت، ةمساعد مخرج مروة حسن وأبانوب فيكتور ومحمد الخضيري، ومخرج منفذ أحمد رضا.

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