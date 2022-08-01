Atwasat

وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 11:34 صباحا
وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس
نيشيل نيكولس في لوس أنجليس، ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

توفيت الممثلة الأميركية السوداء نيشيل نيكولس التي عُرفت بدورها الرائد في سلسلة «ستار تريك» الشهيرة، ليل السبت - الأحد، عن 89 عاما، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان، الأحد.

وكشف ابنها كايل على موقعها الرسمي uhura.com إن «والدتي نيشيل نيكولس توفيت وفاة طبيعية مساء أمس. وهي عاشت حياة زاخرة وشكلت قدوة لنا جميعا»، وفق «فرانس برس».

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي (ولاية نيو مكسيكو) حيث كانت تعيش مع ابنها.

هذه الراقصة والمغنية السابقة التي جسدت في مسلسل الخيال العلمي المنتج في الستينات الضابطة نيوتا أوهورا ذات الأصول الأفريقية والتي تتقن اللغة السواحلية سرعان ما تحولت رمزا من رموز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وهي حظيت بدورها كامرأة سوداء في منصب رفيع المستوى بإعجاب مارتن لوثر كينغ الذي طلب منها ألا تنسحب من المسلسل كما كانت تنوي فعله، مؤكدا لها، بحسب ما كشفت الممثلة، أن «ستار تريك» هو المسلسل الوحيد الذي يسمح لأولاده بمشاهدته.

وفي العام 1968، كانت القبلة التي تبادلتها نيشيل نيكولس مع وليام شاتنر بدور القبطان كيرك الأولى من نوعها على الشاشة الأميركية بين رجل أبيض وامرأة سوداء.

ناسا
وفي السبعينات، أعدت نيكولس شريط فيديو لمساعدة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على انتقاء رواد فضاء، لا سيما في أوساط النساء والأقليات.

وغرد الممثل جورج تاكِي الذي هو أيضا من الوجوه البارزة في «ستار تريك» تعليقا على نبأ وفاتها «قلبي محزون. وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقدين إلى جانبها، يا صديقتي العزيزة».

ولدت غريس ديل نيكولس في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو. وفي الرابعة عشرة، بدأت مسيرتها راقصة ومغنية في فرقة ديوك إلينغتون.

وهي اشتهرت خصوصا بدورها في السلسلة الأولى من «ستار تريك». كذلك، مثلت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وسجلت ألبومين وشاركت راقصة في العرض الأوبرالي «بورغي أند بيس» إلى جانب سامي ديفيس جونيور.

وأدت نيكولس دور أوهورا، والاسم مشتق من كلمة الحرية في السواحلية، في الأفلام الستة الأولى المقتبسة من سلسلة «ستار تريك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بهزيمة يوفنتوس

ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بهزيمة يوفنتوس
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ورشة عمل تحضيرا لـ«أنامل مبدعة»
ورشة عمل تحضيرا لـ«أنامل مبدعة»
توقيف أستاذ جامعي بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة سوسة
توقيف أستاذ جامعي بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة سوسة
«هربة» عزيز الجبالي في مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
«هربة» عزيز الجبالي في مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
بيونسيه تدعو جمهورها إلى الرقص من خلال «رينيسنس»
بيونسيه تدعو جمهورها إلى الرقص من خلال «رينيسنس»
وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس
وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
المزيد
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض...
بعد 12 عاما.. أوركسترا «بارباس» تعود إلى «الحمامات الدولي»
بعد 12 عاما.. أوركسترا «بارباس» تعود إلى «الحمامات الدولي»...
الكلب الخارق «كريبتو» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
الكلب الخارق «كريبتو» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس
وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس...
بيونسيه تدعو جمهورها إلى الرقص من خلال «رينيسنس»
بيونسيه تدعو جمهورها إلى الرقص من خلال «رينيسنس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط