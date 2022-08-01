وفاة بطلة «ستار تريك» السوداء نيشيل نيكولس

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت الممثلة الأميركية السوداء نيشيل نيكولس التي عُرفت بدورها الرائد في سلسلة «ستار تريك» الشهيرة، ليل السبت - الأحد، عن 89 عاما، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان، الأحد.

وكشف ابنها كايل على موقعها الرسمي uhura.com إن «والدتي نيشيل نيكولس توفيت وفاة طبيعية مساء أمس. وهي عاشت حياة زاخرة وشكلت قدوة لنا جميعا»، وفق «فرانس برس».

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي (ولاية نيو مكسيكو) حيث كانت تعيش مع ابنها.

هذه الراقصة والمغنية السابقة التي جسدت في مسلسل الخيال العلمي المنتج في الستينات الضابطة نيوتا أوهورا ذات الأصول الأفريقية والتي تتقن اللغة السواحلية سرعان ما تحولت رمزا من رموز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وهي حظيت بدورها كامرأة سوداء في منصب رفيع المستوى بإعجاب مارتن لوثر كينغ الذي طلب منها ألا تنسحب من المسلسل كما كانت تنوي فعله، مؤكدا لها، بحسب ما كشفت الممثلة، أن «ستار تريك» هو المسلسل الوحيد الذي يسمح لأولاده بمشاهدته.

وفي العام 1968، كانت القبلة التي تبادلتها نيشيل نيكولس مع وليام شاتنر بدور القبطان كيرك الأولى من نوعها على الشاشة الأميركية بين رجل أبيض وامرأة سوداء.

ناسا

وفي السبعينات، أعدت نيكولس شريط فيديو لمساعدة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على انتقاء رواد فضاء، لا سيما في أوساط النساء والأقليات.

وغرد الممثل جورج تاكِي الذي هو أيضا من الوجوه البارزة في «ستار تريك» تعليقا على نبأ وفاتها «قلبي محزون. وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقدين إلى جانبها، يا صديقتي العزيزة».

ولدت غريس ديل نيكولس في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو. وفي الرابعة عشرة، بدأت مسيرتها راقصة ومغنية في فرقة ديوك إلينغتون.

وهي اشتهرت خصوصا بدورها في السلسلة الأولى من «ستار تريك». كذلك، مثلت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وسجلت ألبومين وشاركت راقصة في العرض الأوبرالي «بورغي أند بيس» إلى جانب سامي ديفيس جونيور.

وأدت نيكولس دور أوهورا، والاسم مشتق من كلمة الحرية في السواحلية، في الأفلام الستة الأولى المقتبسة من سلسلة «ستار تريك».