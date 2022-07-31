توقيف أستاذ جامعي بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف أستاذ جامعي متخصص في التاريخ القديم، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة سوسة، حسب ما أوردت وكالة «وال»، السبت.

وقال رئيس وحدة الأمن السياحي بفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالجبل الأخضر، الملازم أول محمد الجازوي، إن «الشرطة السياحية بسوسة بالتعاون مع مركز الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة، تمكنوا من إلقاء القبض على الأستاذ وضبطوا داخل منزله قطع أثرية يصعب تقدير قيمتها المادية».

وتضمنت قائمة المضبوطات عملات ذهبية وفضية وبرونزية، وقطع آثار من الحضارة الإغريقية وأخرى صنع محلي، إضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية النادرة والنظيفة.

وأضاف الجازوي أن «الأستاذ كان يسعى لتهريبها والمتاجرة بها خارج البلاد، كما تم ضبط مواد كيميائية معه، صعب الحصول عليها في ليبيا تستعمل لترميم وتنظيف الآثار، كما ضبط بحوزته كتاب من جلد الحيوان يقدر عمره بـ500 عام، كتبت عليه مخطوطات لم يتم التعرف عليها»، حسب الوكالة.

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وأشار رئيس وحدة الأمن السياحي بفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالجبل الأخضر إلى أنه عقب الانتهاء من إجراءات الاستدلال، أُحيلت أوراق المحضر والمبرزات بتعليمات من رئيس الفرع، العميد فوزي عبد الونيس الحاسي إلى نيابة النظام العامة.

واختتم الجازوي بالقول إن «وكيل النيابة المختص؛ بصدد عرضها (المضبوطات) على خبير من الخبرة القضائية لتحديد قيمتها المادية والتاريخية، ثم تسليمها لمصلحة الآثار، لتقوم بدراستها وتوثيقها وحفظها في مخازن الآثار».

القبض على أستاذ جامعي متخصص في التاريخ القديم يمتهن تهريب الآثار (فيسبوك)

القبض على أستاذ جامعي متخصص في التاريخ القديم يمتهن تهريب الآثار (فيسبوك)