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ورشة عمل تحضيرا لـ«أنامل مبدعة»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 31 يوليو 2022, 03:48 مساء
ورشة عمل تحضيرا لـ«أنامل مبدعة»
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
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عقد بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، ورشة عمل فنية لمجموعة من الموهوبات في مجال الرسم، بإشراف الفنانة التشكيلية منيرة اشتيوي مدير عام مكتب تمكين المرأة بالوزارة.

وتهدف الورشة إلى الوقوف على الاستعداد بخصوص المعرض الفني الذي سيقام منتصف شهر أغسطس، الذي تشارك به المواهب بلوحات تناقش تداعيات الأحداث الحالية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يخص حقوق الإنسان وقضايا المرأة على وجه التحديد.

- ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري

وأوضحت منيرة اشتيوي في حديث لـ«بوابة الوسط» أن المعرض سيحتضنه رواق مبنى السرايا تحت عنوان «أنامل مبدعة»، بغية إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المساهمات، والتحضيرات الحالية هي لغرض التعارف بين الفنانات والاطلاع على تجاربهن، وتصحيح الأخطاء إن وُجدت، كما تمثل استفادة من الأبعاد الجمالية ومضمون الأفكار المطروحة في العمل.

الفنانة التشكيلية منيرة اشتيوي (بوابة الوسط)
الفنانة التشكيلية منيرة اشتيوي (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
من أجواء ورشة العمل (بوابة الوسط)
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