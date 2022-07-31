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الوايلي ومولوتوف وتوتي يحيون أولى حفلات «Music Producers» بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 02:02 مساء
الوايلي ومولوتوف وتوتي يحيون أولى حفلات «Music Producers» بمصر
من حفل «Music Producers» بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهد مسرح الزمالك إحياء أول حفل موسيقي من نوعه في مصر بمشاركة الوايلي ومولوتوف ودي جي توتي.

وقال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، إن الحفل يعد أول تجربة احتفالية «Music Producers» تقام في مصر، تعتمد كليًا على جمع نخبة من أشهر الموزعين الموسيقيين «البروديوسرز» في مجال الراب والمهرجانات بحفل موسيقي دون غناء، شبيهة بحفلات الدي جي العالمية مثل «تومورولاند»، وفقًا لبيان.

جمع الحفل أشهر البروديوسرز الحاليين في مجال الموسيقى الإلكترونية منهم الوايلي ومولوتوف وتوتي وبمشاركة يوسيفر وريف، في حفل موسيقي استمر ما يزيد على ثلاث ساعات متواصلة وبحضور جماهيري كبير في حفل حمل لافتة «كامل العدد».

جاء حفل الوايلي ومولوتوف في افتتاح موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذي يشهد توليفة من نجوم الطرب والراب والآندرغراوند، من بينها الفرقة الأردنية «أوتوستراد» ومطرب المهرجانات عنبة والفنان الأردني عزيز مرقة وحفلي «ستاند آب كوميدي» لفريق إيليت.

واشتهر الوايلي بأغنياته «العبد والوايلي» الذي أعاد خلالها توزيع «العبد والشيطان» للمطرب محمود الحسيني، بجانب أغنيات «بيكيا» و«القاهرة» مع المطربة دنيا وائل، وأغنية «دولي» مع مغني الراب موسكو.

في حين أنتج مولوتوف توليفة من أشهر أغنيات الراب، مثل أغنية «دورك جاي» للمغني ويجز، و«ديناميت» و«الجميزة» لمروان بابلو، بينما قدم دي جي توتي عدة بصمات موسيقية مثل أغنية «باظت خالص» إحدى أشهر أعمال ويجز، مع تعاونه مع المطربة دينا الوديدي في أغنية «يا بدر».

من حفل «Music Producers» بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل «Music Producers» بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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