علي الألفي يحيي حفله الثاني في الإسكندرية.. أغسطس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المطرب المصري الشاب علي الألفي موعد حفله الجديد في مدينة الإسكندرية بمشاركة كورال «روح الشرق» والشاعر المعروف فارس قطرية.

يقام الحفل بمسرح المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير، بالإسكندرية يوم الخميس 18 أغسطس المقبل، من تنظيم شركة «ريمي كونسيرت» لتنظيم الفعاليات والحفلات الغنائية في تعاون أول بينهما.

يعد هذا الحفل هو الثاني لعلي في الإسكندرية، حيث أحيا الصيف الماضي حفله الأول على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية.

وأعرب الألفي عن سعادته وتشوقه لمقابلة جمهور الإسكندرية، لا سيما بعد النجاح الباهر لحفله السابق، مشيدًا بحفاوة واستقبال الجمهور السكندري، كما أعرب عن سعادته بمشاركته كورال «روح الشرق» في هذا الحفل، حيث إنه من محبيهم.

ومن المقرر أن يقدم علي الألفي مجموعة من أشهر أغانيه مثل «غنوة حب» و«مش لازم» و«ما تنفعلكش» و«وراء كل باب» وغيرها.

علي الألفي بدأ مشواره الفني منذ نحو 12 عامًا، واشتهر بعديد الأغانى مثل «إحساس بالونس»، «البنت اللي سهرانة»، «تعيش وتسيب»، «ما تنفعلكش»، وتتر مسلسل «آدم وجميلة».