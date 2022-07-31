صدور ألبوم لعازف سويدي شهير بعد 14 عاما على وفاته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة المنتجة لأعمال إسبيورن سفينسون، الخميس، إصدار ألبوم منفرد لم يُطرح سابقًا لعازف البيانو السويدي الشهير، بعد 14 عامًا من وفاته.

ويحمل الألبوم، الذي يصدر في نوفمبر، عنوان «.HOME.S»، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم عازف البيانو، ويتألف من تسع مقطوعات غير منشورة سابقا، وهو أول تسجيل منفرد سيصدر لأعمال إسبيورن سفنسون، مؤسس فرقة «E.S.T» الثلاثية، وفق «فرانس برس».

وقال ممثل شركة «أكت» الألمانية المنتجة للألبوم مايكل غوتفريد لوكالة «فرانس برس» الخميس «إنها حقا المرة الأولى والوحيدة التي يمكن فيها سماعه فيه بعزف منفرد في تسجيل»، إذ كانت أكثرية أعماله ضمن فرقته الثلاثية.

التسجيلات الأصلية

وتمتد هذه التسجيلات الأصلية غير المنشورة لحوالي أربعين دقيقة، وقد عثرت عليها أرملته إيفا سفينسون بعد عشر سنوات تقريبًا من وفاته.

وأوضح مايكل غوتفريد أن المقطوعات الموسيقية التي سُجلت في منزل عازف البيانو قبل «أسابيع قليلة» من وفاته المفاجئة في يونيو 2008، ظلت كما هي على قرص صلب نُقلت إليه محتويات جهاز كمبيوتر الموسيقي عند وفاته.

وتُوفي إسبيورن سفنسون في 14 يونيو 2008 أثناء رحلة غوص قرب ستوكهولم، عن عمر يناهز 44 عامًا. وسيصدر الألبوم على أقراص مدمجة وأقراص فينيل وبالنسق الرقمي في 18 نوفمبر.

وستسبقه «حفلات موسيقية سمعية بصرية» تقام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر في ستوكهولم. وأعلنت شركة الإنتاج أيضًا إقامة عروض في فرنسا وألمانيا، من دون تحديد موعد.