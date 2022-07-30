إغلاق مكتبة أنطوان في بيروت بـ«مشهد مقاومة»

القاهرة - بوابة الوسط

فضلت إدارة مؤسسة أنطوان أن يترافق إقفال فرع مكتبتها في مجمع أسواق بيروت التجاري، مع احتفالية شعرية وروائية تشكل «مشهد مقاومة ثقافية».

ووسط رفوف فارغة لا يزال بعضها محطما منذ الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي تسبب بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وبدمار واسع في العاصمة، أُقيمت احتفالية شعرية وروائية تمحورت على إصدارين للشاعر والناقد عقل العويط والروائية والناشطة جمانة حداد، وفق «فرانس برس».

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وقرأ العويط مقتطفات من قصائد يتضمنها كتابه «البلاد» الذي صدر أخيرا عن دار نوفل، وتولت ترجمته من العربية إلى الفرنسية رينيه اسمر اربوز التي رافقته في القراءة، وتوسطتهما عازفة التشيللو فيرونيك وهبة في إطار مسرحي أدارته المخرجة لينا أبيض.

القتيلة رقم 232

ورثى العويط البلاد وفساق الحكام ومما قال «ما أطيب المشانق في الحكام والعملاء والخونة والانتهازيين». وبرزت على الحائط خلفه ساعة توقفت عند السادسة وثماني دقائق وقت انفجار المرفأ، وستارة بيضاء صمد جزء منها، وانتشرت شموع على الرفوف عليها ديوان العويط ورواية حداد، وعلى شاشة صغيرة صورة لإهراءات المرفأ المدمرة.

أما جمانة حداد فقرأت مشاهد متفرقة من روايتها «القتيلة رقم 232» الصادرة أخيرًا عن دار هاشيت انطوان/نوفل، شاركتها في تقمص شخصياتها لينا أبيض وجوليا قصار وريم اسنتي. وتوقفت حداد عند انفجار المرفأ وكيف ترك أثره عليها ككاتبة.

وأوضح مدير مكتبة أنطوان إميل تيان أن حفلة توقيع كتابي جمانة حداد وعقل العويط «هي آخر نشاط ثقافي في مكتبة أنطوان أسواق بيروت». وقال «في المبدأ التجاري نقيم حفلة عند افتتاح فرع، لكن مكتبة أنطوان ليست مجرد مؤسسة تجارية، بل هي تنشر الثقافة عموما واللبنانية خصوصا وتوزعها وهذه رسالتنا التي تشبهنا. لا يمكن إقفال فرع من دون اطلاق صرخة حيال الذي حدث».

وأضاف «من الضروري (...) أن نطوي آخر صفحة من فرع لمكتبة أسواق بيروت على سطر من الأمل على ومشهد يشبهنا ويشبه بيروت هو مشهد المقاومة من خلال الثقافة والفن».

أسواق بيروت

وأوضح تيان أن المكتبة التي افتتحت في أسواق بيروت العام 2012 وتوقفت عن العمل بعد الانفجار تغلق أبوابها بسبب «عوامل واضحة مالية ومعنوية، فلا إمكانات مالية للاستمرار (...) وأسواق بيروت باتت مدينة أشباح، لذلك انتفى مبرر وجود المكتبة فيها».

وتميز فرع مكتبة أنطوان في المجمع التجاري بأنه كان ملتقى لمحبي القراءة كبارًا وصغارًا، إذ كانوا يطالعون الكتب التي يختارونها في زواياها. وكان الصغار يتحلقون حول قاصة يستمعون إلى حكايات ترويها. كذلك احتضنت المكتبة حفلات توقيع كتب.

وأكد تيان أن مكتبة أنطوان التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1933 والرائدة في عالم الكتب ومجالي التوزيع والنشر عربيا وغربيا، «ستكون موجودة في وسط بيروت ما أن يعود الأمل».

وحدت الأزمة الاقتصادية من قدرة معظم اللبنانيين على شراء الكتب الأجنبية، في حين أثر ارتفاع اسعار الورق على حركة النشر.