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توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي السبت 30 يوليو 2022, 03:28 مساء
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
فرقة الركح الدولي تنتهي من استعداداتها للعرض المسرحي «فريجوليا» (بوابة الوسط)
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انتهت فرقة الركح الدولي للمسرح والفنون بمدينة بنغازي، من استعداداتها للعرض المسرحي «فريجوليا».

وقال توفيق قادربوه في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «مسرحية (فريجوليا) التي انتهيت من التدريبات عليها أخيرًا كمؤلف ومخرج العمل، يشارك في بطولتها عدد من الممثلين، وهم مراد العرفي وتوفيق الفيتوري وأحمد المطردي ومحمود الورفلي وأيمن نحول، بينما أسند لعبدالسلام الطيرة مهمة سينوغرافيا العمل، ولتوفيق قدربوه التنفيذ الموسيقي تحت إدارة المسرحية الأستاذ سند المسلاتي».

المدرسة التجريبية
وأضاف قادربوه: «تندرج المسرحية تحت المدرسة التجريبية، وتدور أحداثها حول أربعة أشخاص بأيديولوجيات فكرية ونفسية مختلفة يتقاتلون لفظيًا وجسديًا، حتى يكتشفوا أنهم أقرب ما يكون لبعضهم البعض وأن خامسهم هو الواقع الذي يتحاشونه ويخافون منه».

ويوضح مخرج العرض أن «اللازمان واللامكان هما تميمة العمل، الذي يجسد الواقع المعاش لكثير من الليبيين بصورة فلسفية وبرؤية مسرحية أخذت من متلازمة نفسية فريجولي، والتي توقع المريض في دوامة الشك والريبة ممن هم حوله».

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ويتوقع فريق العمل أن تمثل المسرحية اسم ليبيا قريبًا في المحافل الكبرى، وخوض غمار المشاركات المحلية والدولية.

وتأسست فرقة الركح الدولي للمسرح والفنون العام 2016 ولها حضور في المهرجانات والمحافل المحلية والعربية.

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
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