Atwasat

«يشجع على المثلية».. دول خليجية تمنع عرض «ثور» في دور السينما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 04:01 مساء
«يشجع على المثلية».. دول خليجية تمنع عرض «ثور» في دور السينما
الأسترالي كريس هيمسوورث في العرض الأول لفيلم «ثور: لوف أند ثاندر» بمسرح إل كابيتان في لوس أنجليس، 23 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مسؤول بحريني، الجمعة، منع عرض فيلم «ثور: لوف أند ثاندر» في صالات السينما، لتنضم بذلك إلى دول خليجية أخرى، رأت في بعض مشاهد العمل تشجع على المثلية الجنسية.

وتربع فيلم الأبطال الخارقين من عالم «مارفل» لأسبوعين على قمة إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات عالمية بقيمة 276 مليون دولار، قبل أن يطيح به هذا الاسبوع فيلم «نوب»، وفق «فرانس برس».

المثلية الجنسية
ولا يتضمن فيلم «ثور» مشاهد حميمة تعبر عن المثلية الجنسية، لكن فيه العديد من الشخصيات المثلية. وبحسب مواقع فنية متخصصة، فإن أجزاء من الحوار وكذلك بعض الملابس تعبر عن المثلية التي تجرمها دول الخليج ودول عربية أخرى.

في المنامة، قال مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام أنه «تقرر وقف أحد الأفلام السينمائية المعروضة في دور السينما»، في إشارة إلى «ثور»، معتبرا أن الوزارة حريصة بذلك «على الحفاظ على القيم المجتمعية الحميدة وصيانتها».

من جهتها، قالت جريدة «القبس» الكويتية إن وزارة الإعلام منعت عرض الفيلم، وأن القرار اتخذ «بسبب مشاهد لشخصيات مثلية في الفيلم» و«مشاهد تشجع على المثلية». وفي الدوحة، ذكرت جريدة «الشرق» أنه منع في قطر «بسبب ظهور إحدى الشخصيات المثلية في الفيلم».

وفيما لم تعلن عن نية لعرضه في سلطنة عُمان والسعودية، فإن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يمكن مشاهدة الفيلم فيها، علما أن دولا أخرى خارج الخليج منعته أيضا وبينها مصر.

ولا تزال مسألة المثلية الجنسية على الشاشة الكبيرة تتعرض للحظر في العديد من الدول.

- «ثور» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

وكانت السعودية طلبت في ابريل الماضي من ديزني إزالة «إشارة إلى مجتمع المثليين» من فيلم «دكتور سترينج» من إنتاج استوديوهات «مارفل» لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة. ولم يُعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات منع عرض فيلم «لايت يير»، وهو أول عمل من إنتاج استوديوهات «بيكسار» الأميركية يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية.

وجاء القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن يتم إدراج «+21 عاما» (أي أن الفيلم مناسب لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق)، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى ...
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة لـ«سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»
بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية
بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
ليبيا تشارك في اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب
ليبيا تشارك في اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب
الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد
الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
المزيد
إسقاط دعوى بالاعتداء الجنسي ضد بوب ديلان
إسقاط دعوى بالاعتداء الجنسي ضد بوب ديلان...
«يشجع على المثلية».. دول خليجية تمنع عرض «ثور» في دور السينما
«يشجع على المثلية».. دول خليجية تمنع عرض «ثور» في دور ......
نيابة برشلونة تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات
نيابة برشلونة تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات...
الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد
الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد...
ليبيا تشارك في اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب
ليبيا تشارك في اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط