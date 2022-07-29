الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد...

تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، بالأوبرا المصرية، حفلين، أحدهما على مسرح الجمهورية والثاني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد.
ويتضمن البرنامج على مسرح الجمهورية، السبت، باقة مختارة من الأعمال الغنائية والأناشيد الدينية، منها «إلى رحاب يثرب» و«يا محمد» و«مولاي» و«لاجل النبي»، وفق «الأهرام».
وعلى مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، الاثنين، تقدم باقة من المؤلفات الروحانية، منها «فازوا بنيل الأمانى» و«مدد يا نبي» و«قد تمم الله مقاصدنا» و«كم ناشد المختار ربه» و«صلوات الله على الهادى».
العام الهجري الجديد
وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الجمعة (29 يوليو) هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن السبت (30 يوليو) هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.
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