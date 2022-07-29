الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، بالأوبرا المصرية، حفلين، أحدهما على مسرح الجمهورية والثاني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد.

ويتضمن البرنامج على مسرح الجمهورية، السبت، باقة مختارة من الأعمال الغنائية والأناشيد الدينية، منها «إلى رحاب يثرب» و«يا محمد» و«مولاي» و«لاجل النبي»، وفق «الأهرام».

وعلى مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، الاثنين، تقدم باقة من المؤلفات الروحانية، منها «فازوا بنيل الأمانى» و«مدد يا نبي» و«قد تمم الله مقاصدنا» و«كم ناشد المختار ربه» و«صلوات الله على الهادى».