ليبيا تشارك في اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، من 26 إلى 28 يوليو 2022، في اجتماعات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بالعاصمة السورية.

وأقيم الحدث في دمشق تحت شعار «أدباء من أجل العروبة»، فيما ضم الوفد الليبي أمين الرابطة، الدكتور خليفة حواس، رئيسا، والشاعر والباحث جمعة الفاخري عضوا.

- «الأدباء والكتاب الليبيين» تعلن وقف إصدار مجلة «الفصول الأربعة»

وعلى هامش الاجتماع أقيم مهرجان الشعر العربي، وندوة فكرية، حسب ما نشرت صفحة رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، في «فيسبوك»، الخميس.

وتضمن منشور الرابطة: «جاءت مشاركة رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، ضمن مشاركة أعضاء الاتحاد وكوكبة من الشعراء والباحثين العرب».

وفد من رابطة الأدباء والكتاب الليبيين يشارك في اجتماعات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في دمشق (فيسبوك)

وفد من رابطة الأدباء والكتاب الليبيين يشارك في اجتماعات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في دمشق (فيسبوك)