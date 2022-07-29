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جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 10:20 صباحا
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
الممثل الأميركي جوني ديب خلال جلسة محكمة فيرفاكس، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
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بيعت رسوم  تمثل عددا من نجوم هوليوود، نفذها بالكمبيوتر، النجم الأميركي جوني ديب، مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، الخميس.

وكتب ديب، في صفحته على «إنستغرام»: إن «كاسل فاين أرت» التي تدير شبكة من صالات عرض بريطانية، تولت عرض رسومه للبيع عبر الإنترنت، وفق «سكاي نيوز عربية».

وذكرت «كاسل فاين أرت» أن مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان «فرندز أند هيروز» (أصدقاء وأبطال) هي بمثابة شهادة عن الأشخاص الذين عرفهم ديب جيدا وأولئك الذين ألهموه في عمله كذلك.

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ونقلت «كاسل فاين أرت» عن ديب قوله «رسومي حاضرة جدا في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي، ما من أحد يفترض أن يقيّد نفسه»، وفقما نقلت «فرانس برس».

ومن بين الذين رسمهم ديب المغني الأميركي بوب ديلان والنجمة البريطانية الأميركية إليزابيث تايلور والممثل آل باتشينو والمغني البريطاني كيث ريتشاردز.

الطلبات تنهال
وأشارت «كاسل فاين أرت» إلى أن طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملا للبيع.

وبيع الرسم الواحد بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن أربعة رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.

وربح ديب في يونيو دعوى تشهير رفعها ضد زوجته السابقة أمبير هيرد (36 سنة)، وحصل على حكم يلزم الممثلة التي استأنفت الحكم بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ملايين دولار.

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