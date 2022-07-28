Atwasat

بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 04:25 مساء
بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية
صورة لطاقم مسلسل «نيبرز»، 26 أغسطس 2010 (أ ف ب)
alwasat radio

عُرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل التلفزيوني الأسترالي الشهير «نيبرز»، الخميس، مع إطلالات عدة لشخصيات قديمة أصبح أصحابها نجوما، من أمثال كايلي مينوغ وغاي بيرس ومارغوت روبي.

واتُّخذ القرار بوقف العمل بعد 37 عاما على بدء إنتاجه بسبب تراجع عدد المشاهدين في أستراليا وأيضا في بريطانيا، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة سابقا، وفق «فرانس برس».

وكان المسلسل الذي تدور أحداثه في شارع رامسي المتخيل في ملبورن، مؤثرا للغاية في مراحل سابقة لدرجة أنه اتُّهم بالتسبب في اعتماد أطفال بريطانيين اللكنة الأسترالية في كلامهم.

وشهد العمل على مر السنوات مشاركة كوكبة من النجوم الأستراليين، بينهم راسل كرو ووليام هيمسورث، لكن القناة الخامسة البريطانية ألغته من برمجتها في مارس، ولم يتمكن القائمون على العمل من تأمين شريك آخر لبث الحلقات في المملكة المتحدة.

النكات الغريبة
كانت النهاية، بعد ما يقرب من تسعة آلاف حلقة، مليئة بالحنين إلى الماضي من خلال معاينة الشخصيات لألبومات صور، وعزف الموسيقى الحزينة على البيانو، والنكات الغريبة وبعض الإطلالات البارزة لنجوم سابقين في العمل.

ومن بين هؤلاء، أعادت كايلي مينوغ تمثيل شخصية شارلين روبنسون. والتمّ شملها مع حبيبها على الشاشة سكوت روبنسون الذي أدى دوره جيسون دونوفان.

وقبل الحلقة الأخيرة، قال المنتج التنفيذي جيسون هيربيسون إنه أراد أن تكون النهاية «احتفالا بالماضي والحاضر».

ولم يستبعد هيربيسون استمرار «نيبرز» بشكل ما إذا نجح القائمون عليه في العثور على جهة بث جديدة.

وقال إن الحلقة الأخيرة تنتهي «مع ترك الباب مفتوحا جدا للمستقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى ...
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة لـ«سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ...
رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني

العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح ...
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها ...
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة...
المزيد
بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية
بعد 37 عاما.. مسلسل «نيبرز» الأسترالي يصل إلى النهاية...
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»...
«كيرة والجن» يواصل تصدره لشباك التذاكر المصرية
«كيرة والجن» يواصل تصدره لشباك التذاكر المصرية...
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)...
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط