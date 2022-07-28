إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

تقول الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال (تقاسيم) لا تزيد مدته على 3 دقائق إلى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن أن يصاحب العازف آلة إيقاعية وجرى رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين، وفقا لبيان.

القوالب الغنائية التراثية

أما مسابقة «الدكتورة رتيبة الحفني» في الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة فاشترطت أن يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عاما ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية (طقطوقة - موشح - قصيدة - دور) إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق وجرى رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 90 ألف جنيه، أما مسابقة الغناء العربي للأطفال وذوي القدرات الخاصة فمن شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 عاما، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية وأداء أغنية من اختيار المتسابق وجرى رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه، ويمكن لإدارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق.

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والأجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات كما خصصت الموقع الإلكتروني التالي للتسجيل به، وبريد إلكتروني آخر للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات هو [email protected]