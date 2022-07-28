Atwasat

إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 02:46 مساء
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

تقول الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال (تقاسيم) لا تزيد مدته على 3 دقائق إلى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن أن يصاحب العازف آلة إيقاعية وجرى رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين، وفقا لبيان.

القوالب الغنائية التراثية
أما مسابقة «الدكتورة رتيبة الحفني» في الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة فاشترطت أن يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عاما ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية (طقطوقة - موشح - قصيدة - دور) إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق وجرى رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 90 ألف جنيه، أما مسابقة الغناء العربي للأطفال وذوي القدرات الخاصة فمن شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 عاما، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية وأداء أغنية من اختيار المتسابق وجرى رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه، ويمكن لإدارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق.

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والأجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات كما خصصت الموقع الإلكتروني التالي للتسجيل به، وبريد إلكتروني آخر للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات هو [email protected]

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى ...
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة لـ«سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ...
رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني

العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح ...
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»
الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة...
المزيد
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»
إعلان شروط مسابقة «مهرجان الموسيقى العربية»...
«كيرة والجن» يواصل تصدره لشباك التذاكر المصرية
«كيرة والجن» يواصل تصدره لشباك التذاكر المصرية...
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)...
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي
شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها......
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان
شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط